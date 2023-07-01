ВС России нанесли удар по пунктам управления группы «Донецк» ВСУ

Потери врага за сутки на Краснолиманском направлении составили до 90 военнослужащих, на Южно-Донецком и Запорожском – до 140, на Купянском направлении ВСУ потеряли более 75 человек, следует из данных Минобороны. В ведомстве также отметили, что ВС РФ ликвидировали диверсионную группу ВСУ, которая пыталась высадиться на моторных лодках на остров Антоновский.