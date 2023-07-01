ВС России нанесли удар по пунктам управления группы «Донецк» ВСУ
Вооруженные силы России нанесли удар разными типами оружия по пунктам управления группы «Донецк» украинской армии, сообщает пресс-служба Минобороны.
«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк»», – говорится в ежедневной сводке ведомства о ходе спецоперации.
В сообщении уточняется, что цель данного удара была достигнута. Кроме того, на данном направлении российские войска отразили 15 атак противника, в результате чего ВСУ потеряли более 265 военнослужащих и несколько единиц боевой техники.
Потери врага за сутки на Краснолиманском направлении составили до 90 военнослужащих, на Южно-Донецком и Запорожском – до 140, на Купянском направлении ВСУ потеряли более 75 человек, следует из данных Минобороны. В ведомстве также отметили, что ВС РФ ликвидировали диверсионную группу ВСУ, которая пыталась высадиться на моторных лодках на остров Антоновский.
Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России.