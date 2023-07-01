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ВС России нанесли удар по пунктам управления группы «Донецк» ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы России нанесли удар разными типами оружия по пунктам управления группы «Донецк» украинской армии, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием морского и наземного базирования по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк»», – говорится в ежедневной сводке ведомства о ходе спецоперации.

В сообщении уточняется, что цель данного удара была достигнута. Кроме того, на данном направлении российские войска отразили 15 атак противника, в результате чего ВСУ потеряли более 265 военнослужащих и несколько единиц боевой техники.

Потери врага за сутки на Краснолиманском направлении составили до 90 военнослужащих, на Южно-Донецком и Запорожском – до 140, на Купянском направлении ВСУ потеряли более 75 человек, следует из данных Минобороны. В ведомстве также отметили, что ВС РФ ликвидировали диверсионную группу ВСУ, которая пыталась высадиться на моторных лодках на остров Антоновский.

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Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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