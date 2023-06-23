Нарышкин заявил о планах Киева начать «карательную операцию» в Донбассе в 2022 году

«Мы получали достаточную информацию о том, что в Киеве принято было решение и вокруг Донбасса сконцентрированы серьезные силы для того, чтобы окончательно Донбасс задушить. После того как специальная военная операция началась, в результате действий наших военных были обнаружены, скажем так, документы, говорящие о том, что действительно Киев планировал с согласия или даже с подсказки своих западных хозяев в конце февраля – в начале марта [прошлого года] начать, по сути, карательную операцию, которая должна была привести к жертвам со стороны жителей Донбасса», – сказал он.