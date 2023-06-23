Нарышкин заявил о планах Киева начать «карательную операцию» в Донбассе в 2022 году
У Киева было в планах «с подсказки своих западных хозяев» в конце февраля – начале марта 2022 г. начать «карательную операцию» в Донбассе, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.
«Мы получали достаточную информацию о том, что в Киеве принято было решение и вокруг Донбасса сконцентрированы серьезные силы для того, чтобы окончательно Донбасс задушить. После того как специальная военная операция началась, в результате действий наших военных были обнаружены, скажем так, документы, говорящие о том, что действительно Киев планировал с согласия или даже с подсказки своих западных хозяев в конце февраля – в начале марта [прошлого года] начать, по сути, карательную операцию, которая должна была привести к жертвам со стороны жителей Донбасса», – сказал он.
Президент России Владимир Путин в апреле прошлого года назвал трагедию в Донбассе причиной начала спецоперации на Украине. «Россия будет действовать последовательно, добьемся, чтобы жизнь в Донбассе нормализовалась», — говорил тогда глава государства. В начале декабря 2022 г. на встрече с участниками II Конгресса молодых ученых Путин подчеркнул, что жители новых регионов России – это «наши люди», поэтому необходимо сделать все для их поддержки.
Военная операция России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России.