Премьер Испании объявил о выделении помощи Киеву на 55 млн евро
Премьер-министр Испании Педро Санчес во время визита в Киев сообщил, что Мадрид выделит Украине новый пакет помощи в размере 55 млн евро. Об этом он сообщил, выступая перед украинским парламентом, пишет газета El Mundo.
О своем визите на Украину Санчес сообщил в субботу, 1 июля.
Санчес во время своего выступления в парламенте заявил, что Испания будет поддерживать Украину «независимо от цены, которую придется заплатить».
Испанский премьер также сообщил, что 51 млн евро Киев получит по линии Всемирного банка, средства направят на поддержку малых и средних украинских компаний. Еще 4 млн евро Украина получит через программу развития ООН для снабжения школ «зелеными» энергетическими системами. Кроме того, Мадрид намерен поставить Киеву больше боевых танков Leopard, бронетранспортеров, а также организовать полевой госпиталь.
Стремление Украины в Евросоюз Санчес назвал «нелегким процессом». Он подчеркнул важность реформ путем улучшения экономики, привлечения инвестиций и укрепления международного доверия, пишет El Mundo.
После начала спецоперации России на Украине Испания стала оказывать военную помощь Киеву. Объем военной поддержки в январе этого года оценивался премьер-министром страны в 300 млн евро. 22 апреля глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес анонсировал передачу Украине шести из десяти обещанных танков Leopard 2A4. Кроме того, Испания осуществляет подготовку украинских военнослужащих на своей территории. По данным министра обороны королевства Маргариты Роблес, обучение прошли уже более 1000 военных.