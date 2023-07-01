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Премьер Испании объявил о выделении помощи Киеву на 55 млн евро

Ведомости

Премьер-министр Испании Педро Санчес во время визита в Киев сообщил, что Мадрид выделит Украине новый пакет помощи в размере 55 млн евро. Об этом он сообщил, выступая перед украинским парламентом, пишет газета El Mundo.

О своем визите на Украину Санчес сообщил в субботу, 1 июля.

Санчес во время своего выступления в парламенте заявил, что Испания будет поддерживать Украину «независимо от цены, которую придется заплатить».

Испанский премьер также сообщил, что 51 млн евро Киев получит по линии Всемирного банка, средства направят на поддержку малых и средних украинских компаний. Еще 4 млн евро Украина получит через программу развития ООН для снабжения школ «зелеными» энергетическими системами. Кроме того, Мадрид намерен поставить Киеву больше боевых танков Leopard, бронетранспортеров, а также организовать полевой госпиталь.

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Стремление Украины в Евросоюз Санчес назвал «нелегким процессом». Он подчеркнул важность реформ путем улучшения экономики, привлечения инвестиций и укрепления международного доверия, пишет El Mundo.

После начала спецоперации России на Украине Испания стала оказывать военную помощь Киеву. Объем военной поддержки в январе этого года оценивался премьер-министром страны в 300 млн евро. 22 апреля глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес анонсировал передачу Украине шести из десяти обещанных танков Leopard 2A4. Кроме того, Испания осуществляет подготовку украинских военнослужащих на своей территории. По данным министра обороны королевства Маргариты Роблес, обучение прошли уже более 1000 военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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