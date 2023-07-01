Премьер Испании объявил о выделении помощи Киеву на 55 млн евро

После начала спецоперации России на Украине Испания стала оказывать военную помощь Киеву. Объем военной поддержки в январе этого года оценивался премьер-министром страны в 300 млн евро. 22 апреля глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес анонсировал передачу Украине шести из десяти обещанных танков Leopard 2A4. Кроме того, Испания осуществляет подготовку украинских военнослужащих на своей территории. По данным министра обороны королевства Маргариты Роблес, обучение прошли уже более 1000 военных.