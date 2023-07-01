Премьер-министр Испании прибыл в Киев
Премьер-министра Испании Педро Санчес прибыл в Киев и выступил перед украинским парламентом по случаю начала председательства Испании в Совете Евросоюза. О своем визите на Украину политик сообщил в Twitter.
«Уже в Киеве. Я хотел, чтобы первый акт испанского председательства в Совете ЕС был в Украине вместе с Владимиром Зеленским. Я передам вашему правительству и парламенту всю европейскую солидарность», – написал Санчес.
Он также заявил, что Испания намерена поддерживать народ Украины «до тех пор, пока мир не вернется в Европу». По информации сайта правительства королевства, Санчес уже выступил перед украинским парламентом.
Президент Украины Владимир Зеленский по случаю визита Санчеса заявил в своем Telegram-канале, что Киев рассчитывает на поддержку Мадрида в вопросе переговоров о присоединении страны к ЕС.
После начала спецоперации России на Украине Испания стала оказывать военную помощь Киеву. Объем военной поддержки в январе этого года оценивался премьер-министром страны в 300 млн евро. 22 апреля глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес анонсировал передачу Украине шести из десяти обещанных танков Leopard 2A4. Кроме того, Испания осуществляет подготовку украинских военнослужащих на своей территории. По данным министра обороны королевства Маргариты Роблес, обучение прошли уже более 1000 военных. В то же время ранее министр исключала отправку на Украину испанских солдат. В феврале она назвала такой шаг «абсолютно невозможным сценарием». Вместе с тем в рядах ВСУ воюют наемники из нескольких стран, в том числе европейских.