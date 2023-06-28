Президент Литвы прибыл в Киев

На фоне присоединения к России осенью 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. После этого Столтенберг не раз говорил, что сейчас страны альянса сосредоточены на помощи Украине, а не на ее членстве в НАТО.