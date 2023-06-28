Президент Литвы прибыл в Киев
Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев, сообщает канцелярия литовского лидера. Ранее его визит не был анонсирован.
В Киеве Науседа встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Литовский президент планирует обсудить с Зеленским повестку предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе, а также вопросы возможности вступления Украины в Евросоюз (ЕС) и помощи Литвы и других стран ЕС Киеву.
Кроме того, Науседа примет участие в мероприятии, посвященном 27-й годовщине принятия Конституции Украины, говорится в сообщении канцелярии.
Президент Литвы прибыл в Киев из Гааги, где накануне, 27 июня, прошла встреча глав ряда стран-членов НАТО и генерального секретаря альянса Йенса Столтенберга. В частности, лидеры обсудили дальнейшую поддержку Украины.
В Twitter Науседа сообщил, что Литва передаст Украине две пусковые установки для зенитного ракетного комплекса NASAMS. Вооружение призвано укрепить противовоздушную оборону Украины, пояснил он.
Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11-12 июля. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба ранее сообщил, что Киев получил приглашение принять участие в совете НАТО – Украина, но не в самом саммите.
До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в НАТО в состоянии конфликта. Он добавил, что «двери альянса открыты», и отметил, что страны блока планируют обсудить на саммите НАТО гарантии безопасности для Украины.
На фоне присоединения к России осенью 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. После этого Столтенберг не раз говорил, что сейчас страны альянса сосредоточены на помощи Украине, а не на ее членстве в НАТО.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что исключение возможности вступления Украины в НАТО по-прежнему является одной из целей спецоперации России.