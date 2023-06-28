Газета
Политика

Кулеба заявил, что Киев получил приглашение на совет НАТО вместо саммита

Ведомости

Киев получил приглашение принять участие в совете НАТО – Украина, но не в самом саммите. Об этом сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью CNN.

«Мы получили приглашение, но не на сам саммит, а принять участие в совете НАТО – Украина, который пройдет на полях саммита», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Кулеба также указал на отсутствие среди стран – членов НАТО однозначной позиции по принятию Украины в альянс. По его словам, есть все условия для приглашения Украины в НАТО, однако некоторые страны не поддерживают такой шаг, поскольку опасаются эскалации. Киев придерживается «прямо противоположного мнения», подчеркнул министр. Он пояснил, что если Украину не примут в НАТО, то «возобладает логика страха».

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11–12 июля. 16 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в состоянии конфликта в НАТО. По его словам, это понимают как страны – члены блока, так и Киев. При этом, добавил Столтенберг, «двери альянса открыты». Он отметил, что страны блока планируют обсудить на саммите НАТО гарантии безопасности для Украины.

На фоне присоединения к России осенью 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В ноябре Столтенберг отметил, что Киеву следует сосредоточиться на сохранении своей независимости, а не на членстве в НАТО.

В апреле 2023 г. генсек заявил о достижении членами НАТО консенсуса, что Украина должна стать членом альянса. В ответ глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель обратил внимание, что решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать страны – участницы альянса, а не Столтенберг. В мае канцлер Германии Олаф Шольц указал на несоответствие Украины «многим условиям» для присоединения к альянсу.

В Кремле заявили, что слова Столтенберга лишь подтверждают правильность решения о проведении спецоперации. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что исключение возможности вступления Украины в НАТО по-прежнему является одной из целей спецоперации России.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных