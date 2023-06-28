Кулеба заявил, что Киев получил приглашение на совет НАТО вместо саммита

Кулеба также указал на отсутствие среди стран – членов НАТО однозначной позиции по принятию Украины в альянс. По его словам, есть все условия для приглашения Украины в НАТО, однако некоторые страны не поддерживают такой шаг, поскольку опасаются эскалации. Киев придерживается «прямо противоположного мнения», подчеркнул министр. Он пояснил, что если Украину не примут в НАТО, то «возобладает логика страха».