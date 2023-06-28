Кулеба заявил, что Киев получил приглашение на совет НАТО вместо саммита
Киев получил приглашение принять участие в совете НАТО – Украина, но не в самом саммите. Об этом сообщил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба в интервью CNN.
«Мы получили приглашение, но не на сам саммит, а принять участие в совете НАТО – Украина, который пройдет на полях саммита», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Кулеба также указал на отсутствие среди стран – членов НАТО однозначной позиции по принятию Украины в альянс. По его словам, есть все условия для приглашения Украины в НАТО, однако некоторые страны не поддерживают такой шаг, поскольку опасаются эскалации. Киев придерживается «прямо противоположного мнения», подчеркнул министр. Он пояснил, что если Украину не примут в НАТО, то «возобладает логика страха».
Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11–12 июля. 16 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг исключил вступление Украины в состоянии конфликта в НАТО. По его словам, это понимают как страны – члены блока, так и Киев. При этом, добавил Столтенберг, «двери альянса открыты». Он отметил, что страны блока планируют обсудить на саммите НАТО гарантии безопасности для Украины.
На фоне присоединения к России осенью 2022 г. ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. В ноябре Столтенберг отметил, что Киеву следует сосредоточиться на сохранении своей независимости, а не на членстве в НАТО.
В апреле 2023 г. генсек заявил о достижении членами НАТО консенсуса, что Украина должна стать членом альянса. В ответ глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель обратил внимание, что решение о вступлении Украины в НАТО будут принимать страны – участницы альянса, а не Столтенберг. В мае канцлер Германии Олаф Шольц указал на несоответствие Украины «многим условиям» для присоединения к альянсу.
В Кремле заявили, что слова Столтенберга лишь подтверждают правильность решения о проведении спецоперации. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что исключение возможности вступления Украины в НАТО по-прежнему является одной из целей спецоперации России.