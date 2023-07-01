В Токмаке сообщили о росте числа погибших после обстрела ВСУ
Число погибших в Токмаке Запорожской области после обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до двух, сообщили в экстренных службах города.
«В результате сегодняшнего обстрела города погибли два человека и пятеро детей доставлены в больницу с осколочными ранениями», – говорится в сообщении.
Повреждения получили пять многоэтажных домов, а также распределительный газопровод, из-за этого некоторые дома остались без газа.
Ранее 1 июля сообщалось, что в результате обстрела Токмака один человек погиб и еще несколько, включая детей, получили ранения. ВСУ для удара по городу применили РСЗО HIMARS американского производства.