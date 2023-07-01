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В Токмаке сообщили о росте числа погибших после обстрела ВСУ

Ведомости

Число погибших в Токмаке Запорожской области после обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) увеличилось до двух, сообщили в экстренных службах города.

«В результате сегодняшнего обстрела города погибли два человека и пятеро детей доставлены в больницу с осколочными ранениями», – говорится в сообщении.

Повреждения получили пять многоэтажных домов, а также распределительный газопровод, из-за этого некоторые дома остались без газа.

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Ранее 1 июля сообщалось, что в результате обстрела Токмака один человек погиб и еще несколько, включая детей, получили ранения. ВСУ для удара по городу применили РСЗО HIMARS американского производства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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