Один человек погиб в результате обстрела Токмака со стороны Украины
Вооруженные силы Украины обстреляли город Токмак Запорожской области, в результате чего погиб один человек, еще один получил ранения, рассказал журналистам представитель оперативных служб города.
По его информации, при обстреле противник применил реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS, произведенную в США. Повреждения из-за обстрела получили пять жилых домов.
«В результате обстрела один человек погиб и один получил ранения. Повреждены пять жилых домов», – говорится в сообщении.
Позже в экстренных службах города пояснили «РИА Новости», что вследствие обстрела ранения также получили пятеро детей.
Осенью 2022 г. Запорожская область, наряду с ДНР, ЛНР и Херсонской областью, вошла в состав России. С 19 октября того же года в регионах введено военное положение.