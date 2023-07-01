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Один человек погиб в результате обстрела Токмака со стороны Украины

Ведомости

Вооруженные силы Украины обстреляли город Токмак Запорожской области, в результате чего погиб один человек, еще один получил ранения, рассказал журналистам представитель оперативных служб города.

По его информации, при обстреле противник применил реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS, произведенную в США. Повреждения из-за обстрела получили пять жилых домов.

«В результате обстрела один человек погиб и один получил ранения. Повреждены пять жилых домов», – говорится в сообщении.

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Позже в экстренных службах города пояснили «РИА Новости», что вследствие обстрела ранения также получили пятеро детей.

Осенью 2022 г. Запорожская область, наряду с ДНР, ЛНР и Херсонской областью, вошла в состав России. С 19 октября того же года в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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