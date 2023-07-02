Газета
Политика

Володин: такие, как Путин, не допустили бы революции и развала СССР

Ведомости

Президент России Владимир Путин после событий 23-24 июня еще укрепил свои позиции в стране и в мире, он сделал все, чтобы не допустить кровопролития и смуты, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, революции 1917 г. и развала СССР не случилось бы, если бы во главе государства были такие, как Путин.

Володин в своем Telegram-канале решить проанализировать события, которые произошли в стране неделю назад, – попытку вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». По его словам, очевидно, что эти дни вошли в историю России как «дни единения и консолидации общества» вокруг президента Путина. Армия и силовые структуры работали на фронте и обеспечивали безопасность в тылу, и не было «ни одного примера, чтобы кто-то поддержал мятеж».

«Путин из этой тяжелейшей ситуации вышел укрепившим еще больше свои позиции как в стране, так и в мире. Он сделал всё, чтобы не допустить кровопролития и смуты <...> Анализируя вызовы, с которыми сталкивалась наша страна ранее, можно сделать следующий вывод: если бы во главе государства в 1917 и 1991 годах были такие, как Путин, не было бы революции и развала СССР», – написал спикер Госдумы.

Ранее по теме: ФОМ оценил состояние россиян по итогам опроса 23–25 июня

В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа. Военные Пригожина заняли Ростов, после чего анонсировали продвижение войск в сторону Москвы. За день до этих событий в Telegram-канале пресс-службы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина появились сообщения об ударе по тыловым лагерям компании. Тем же вечером ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Пригожина по статье о вооруженном мятеже.

24 июня с видеообращением выступил президент Путин, который назвал мятеж внутренним предательством и «ударом в спину» стране. В Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). «Вагнер» успел блокировать Ростов-на-Дону и взять под контроль военные объекты города. Вечером 24 июня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с ним переговоры, Пригожин согласился принять меры для деэскалации обстановки. Он объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена было решено прекратить.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных