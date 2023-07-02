Володин: такие, как Путин, не допустили бы революции и развала СССР
Президент России Владимир Путин после событий 23-24 июня еще укрепил свои позиции в стране и в мире, он сделал все, чтобы не допустить кровопролития и смуты, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, революции 1917 г. и развала СССР не случилось бы, если бы во главе государства были такие, как Путин.
Володин в своем Telegram-канале решить проанализировать события, которые произошли в стране неделю назад, – попытку вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер». По его словам, очевидно, что эти дни вошли в историю России как «дни единения и консолидации общества» вокруг президента Путина. Армия и силовые структуры работали на фронте и обеспечивали безопасность в тылу, и не было «ни одного примера, чтобы кто-то поддержал мятеж».
«Путин из этой тяжелейшей ситуации вышел укрепившим еще больше свои позиции как в стране, так и в мире. Он сделал всё, чтобы не допустить кровопролития и смуты <...> Анализируя вызовы, с которыми сталкивалась наша страна ранее, можно сделать следующий вывод: если бы во главе государства в 1917 и 1991 годах были такие, как Путин, не было бы революции и развала СССР», – написал спикер Госдумы.
В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа. Военные Пригожина заняли Ростов, после чего анонсировали продвижение войск в сторону Москвы. За день до этих событий в Telegram-канале пресс-службы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина появились сообщения об ударе по тыловым лагерям компании. Тем же вечером ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Пригожина по статье о вооруженном мятеже.
24 июня с видеообращением выступил президент Путин, который назвал мятеж внутренним предательством и «ударом в спину» стране. В Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). «Вагнер» успел блокировать Ростов-на-Дону и взять под контроль военные объекты города. Вечером 24 июня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с ним переговоры, Пригожин согласился принять меры для деэскалации обстановки. Он объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена было решено прекратить.