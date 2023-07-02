Володин: такие, как Путин, не допустили бы революции и развала СССР

«Путин из этой тяжелейшей ситуации вышел укрепившим еще больше свои позиции как в стране, так и в мире. Он сделал всё, чтобы не допустить кровопролития и смуты <...> Анализируя вызовы, с которыми сталкивалась наша страна ранее, можно сделать следующий вывод: если бы во главе государства в 1917 и 1991 годах были такие, как Путин, не было бы революции и развала СССР», – написал спикер Госдумы.