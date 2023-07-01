ФОМ оценил состояние россиян по итогам опроса 23–25 июня

«Безусловно, все сигналы [об угрозе мятежа] прошли, но, с другой стороны, мы говорим про [опрос закончившийся] 25 июня, и нужно понимать, что разбор полетов, какая-то картина, анализ случившегося еще не произошли. И вот это диссонансное состояние, что, с одной стороны, пережили, а с другой – немножко непонятно [что произошло], дает такой следовой эффект», – уверен он.