ФОМ оценил состояние россиян по итогам опроса 23–25 июня

ФОМ оценил состояние россиян по итогам опроса 23–25 июняОбщественная рефлексия растянута во времени, уверены эксперты
45% россиян считают, что среди их знакомых 23–25 июня преобладало тревожное настроение, а 48% уверены, что люди вокруг чувствовали себя спокойно. Это следует из данных опроса, проведенного ФОМ в эти дни.
Еженедельный опрос проводился 23–25 июня методом интервью по месту жительства респондента. Опрошено 1500 человек (жители 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ).
У респондентов спрашивали, какое настроение, по их мнению, преобладает среди их родных, друзей, коллег, знакомых – спокойное или тревожное?
О тревожном настроении в их окружении заявили 45% опрошенных. На фоне событий показатель тревожности вырос в рамках статистической погрешности – на 1% по сравнению с данными еженедельного опроса ФОМ от 18 июня. Число граждан, уверенных в том, что люди вокруг чувствуют себя спокойно, снизилось на 2% по сравнению с предыдущей неделей и составило 48%.
7% опрошенных затруднились с ответом.
Среди событий недели с 19 по 23 июня, которые наиболее привлекли их внимание, опрошенные ФОМ назвали специальную военную операцию – 30%. В частности, атаки дронов на территорию России – их респонденты описывали как «атаки Крыма», «беспилотник, упавший в Воронеже», «дроны сюда летают», «обстрелы наших территорий». Также они отмечали «взрыв дамбы Каховской ГЭС», «трагедию на ГЭС».
События вокруг ЧВК «Вагнер» (начались вечером 23 июня, закончились вечером 24 июня) успели привлечь внимание 19% опрошенных. Люди описывали эти события как «вооруженный мятеж», «вчера предателей смотрели: свои же против нас, Пригожин», «вагнеровцы» вошли в Ростов», «был захват штаба в городе, сейчас все успокоилось».
Гибель батискафа в Атлантическом океане отметили 2%. 44% опрошенных затруднились с ответом, какие события прошедшей недели, о которых сообщалось в СМИ, их заинтересовали.
После подобных событий сохраняется «безусловная инерция» тревожности, сообщил «Ведомостям» директор по политическому анализу «Инсомар» Виктор Потуремский. Случившееся, по его мнению, не соответствует социальному опыту российского общества, поэтому рационализировать его достаточно трудно.
«Безусловно, все сигналы [об угрозе мятежа] прошли, но, с другой стороны, мы говорим про [опрос закончившийся] 25 июня, и нужно понимать, что разбор полетов, какая-то картина, анализ случившегося еще не произошли. И вот это диссонансное состояние, что, с одной стороны, пережили, а с другой – немножко непонятно [что произошло], дает такой следовой эффект», – уверен он.
Еще рано говорить об изменениях в настроении россиян [снижении тревожности], так как общественная рефлексия в связи с прошедшими событиями будет растянута во времени, считает политолог Константин Костин. «Для того чтобы понимать, как все произошедшее, а также заявления и действия властей повлияли на социальное самочувствие, надо посмотреть, какие тенденции выявят опросы в течение следующих трех – четырех недель», – сказал он «Ведомостям».