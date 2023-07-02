Мэр французского города заявил о нападении на его семью
В ходе продолжающихся беспорядков во Франции на дом мэра французского города Л'Ай-ле-Роз в пригороде Парижа напали, пострадали его жена и один из детей, сообщил глава города Венсан Жанбрюн в Twitter.
«На мой дом было совершено нападение, и моя семья стала жертвой покушения. Моя решимость защищать и служить Республике сильнее, чем когда-либо. Я не отступлю, — написал он.
Нападение произошло 2 июля, в ночь с субботы на воскресенье. Жену мэра госпитализировали – она получила ранения, пытаясь убежать от нападавших. Министр экономики Бруно Ле Мэр выразил поддержку семье Жанбрюна и призвал в Twitter «не применять насилие, словесное или физическое», пишет BFMTV. По информации телеканала, прокуратура начала расследование по факту покушения на убийство, задержанных пока нет, но один или несколько подозреваемых активно разыскиваются.
Во Франции с 27 июня начались волнения. Этому предшествовало убийство полицейским 17-летнего юноши с алжирскими и марокканскими корнями по имени Наэль М. По данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться, он уже имел несколько судимостей. Происшествие попало на камеры и вызвало волну протестов. Беспорядки охватили большинство крупных городов страны, включая Марсель, Лион, Страсбург, Лилль и даже Париж.
Министерство внутренних дел Франции намерено направить 45 000 полицейских для подавления массовых протестов, которые переросли в беспорядки, погромы и грабежи. На пятый день протестов задержаны 486 человек, сообщало AFP. Всего количество задержанных в ходе беспорядков в стране превысило 1300.