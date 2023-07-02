Мэр французского города заявил о нападении на его семью

Нападение произошло 2 июля, в ночь с субботы на воскресенье. Жену мэра госпитализировали – она получила ранения, пытаясь убежать от нападавших. Министр экономики Бруно Ле Мэр выразил поддержку семье Жанбрюна и призвал в Twitter «не применять насилие, словесное или физическое», пишет BFMTV. По информации телеканала, прокуратура начала расследование по факту покушения на убийство, задержанных пока нет, но один или несколько подозреваемых активно разыскиваются.