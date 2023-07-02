В Белоруссии призвали запретить сделки по обмену криптовалютой
МВД Белоруссии готовит инициативы, которые на законодательном уровне запретят сделки по обмену криптовалюты между физическими лицами, гражданам могут разрешать такие финансовые операции только через биржи Парка высоких технологий (ПВТ), сообщил заместитель начальника ГУПК МВД республики Александр Рингевич.
По данным полиции, с начала года сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности пресекли деятельность 27 человек, которые нелегально помогали обменивать криптовалюту. Общий незаконный доход от такой деятельности составил почти 22 млн руб., сообщил Рингевич. По его словам, услуги по обмену криптовалюты востребованы в среде мошенников, которые, как считают в ведомстве, обналичивают и конвертируют похищенные средства и перечисляют деньги организаторам или участникам преступных схем.
«Чтобы исключить такие факты, МВД прорабатывает законодательные новации, запрещающие сделки по обмену криптовалюты между физическими лицами. Для прозрачности и контроля такие финансовые операции гражданам разрешат проводить только через биржи ПВТ», – сказал Рингевич.
Новые правила могут ввести по аналогии с порядком обмена валют. Такая практика сделает невозможным вывод денег, полученных преступным путем, а мошенникам сферы IT станет «невыгодно орудовать» в стране.
Белоруссия стала первой страной в мире, легализовавшей криптовалютную деятельность на своей территории. Президент республики Александр Лукашенко предложил открыть фермы для майнинга биткойнов. В конце марта Лукашенко подписал указ о продлении налоговых преференций в криптосфере до 1 января 2025 г.