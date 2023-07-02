В Белоруссии призвали запретить сделки по обмену криптовалютой

По данным полиции, с начала года сотрудники подразделений по противодействию киберпреступности пресекли деятельность 27 человек, которые нелегально помогали обменивать криптовалюту. Общий незаконный доход от такой деятельности составил почти 22 млн руб., сообщил Рингевич. По его словам, услуги по обмену криптовалюты востребованы в среде мошенников, которые, как считают в ведомстве, обналичивают и конвертируют похищенные средства и перечисляют деньги организаторам или участникам преступных схем.