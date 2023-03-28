В Белоруссии продлили налоговые льготы в криптосфере до 2025 года
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о продлении налоговых преференций в криптосфере до 1 января 2025 г. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.
«Президент подписал указ <...>, которым продлевается до 1 января 2025 г. действие налоговых преференций в криптосфере», – говорится в сообщении. В частности, указом предусмотрена разработка до 1 июля 2024 г. концепции развития сферы цифровых знаков в республике.
Такие льготы ранее действовали до 1 января 2023 г. Согласно им, приобретение, отчуждение, майнинг и обмен токенов на любые валюты не облагаются налогом на доход физических лиц.
Белоруссия стала первой страной в мире, легализовавшей криптовалютную деятельность на своей территории.
После подписания соответствующего указа Лукашенко предложил открыть фермы для майнинга биткойнов. «Построим фермы и будем майнить эти биткойны и продавать. Тем более говорят, если есть биткойн, не проблема его продать», – сказал тогда президент республики.
В России к криптовалюте применяется аналогичный имущественному налоговый режим. При получении доходов от продажи такой валюты лицо обязано оплатить НДФЛ в размере 13%, при доходе более 5 млн руб. – 15%. Однако рекламировать и использовать криптовалюту как платежное средство запрещено.