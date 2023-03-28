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Экономика

В Белоруссии продлили налоговые льготы в криптосфере до 2025 года

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о продлении налоговых преференций в криптосфере до 1 января 2025 г. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

«Президент подписал указ <...>, которым продлевается до 1 января 2025 г. действие налоговых преференций в криптосфере», – говорится в сообщении. В частности, указом предусмотрена разработка до 1 июля 2024 г. концепции развития сферы цифровых знаков в республике.

Такие льготы ранее действовали до 1 января 2023 г. Согласно им, приобретение, отчуждение, майнинг и обмен токенов на любые валюты не облагаются налогом на доход физических лиц.

Белоруссия стала первой страной в мире, легализовавшей криптовалютную деятельность на своей территории.

После подписания соответствующего указа Лукашенко предложил открыть фермы для майнинга биткойнов. «Построим фермы и будем майнить эти биткойны и продавать. Тем более говорят, если есть биткойн, не проблема его продать», – сказал тогда президент республики.

В России к криптовалюте применяется аналогичный имущественному налоговый режим. При получении доходов от продажи такой валюты лицо обязано оплатить НДФЛ в размере 13%, при доходе более 5 млн руб. – 15%. Однако рекламировать и использовать криптовалюту как платежное средство запрещено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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