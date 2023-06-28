Верховный суд посчитал отмыванием конвертацию биткоинов в рубли

В России регулированием отрасли криптовалют может заняться Федеральная налоговая служба (ФНС). По его словам, концепция уже разработана. В базовом варианте предполагается, что россияне смогут лишь добывать криптовалюту и продавать ее на внешних площадках, напомнил чиновник, «ни купить обратно, ни расплатиться» ею будет нельзя. Власти также разрабатывают законопроект, который позволит создать национальную криптоплатформу – она будет формировать реестр операторов цифровых валют, следить за соблюдением ими необходимых требований и лицензировать их деятельность.