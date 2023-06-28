Верховный суд посчитал отмыванием конвертацию биткоинов в рубли
Верховный суд (ВС) РФ отменил оправдательный приговор по делу о легализации биткоинов, поскольку не согласился с выводом нижестоящей инстанции, что преобразование биткоинов в рубли на банковские карты не говорит о легализации доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщает РАПСИ.
Из решения судебной коллегии следует, что речь идет об уголовном деле в отношении жителя Рязанской области, которого признали виновным в производстве наркотиков в особо крупном размере группой лиц и оправдали по обвинению в легализации 8,24 млн руб. Мужчина продавал мефедрон, который оплачивали криптовалютой. Затем полученные средства он выводил на банковские карты дочери своей сожительницы.
Суд первой инстанции в приговоре указал, что перевод биткоинов с виртуального счета на банковские карты и введение полученных средств в экономический оборот не свидетельствует о легализации осужденным доходов, полученных преступным путем, так как они не получили правомерный вид владения. Апелляционная инстанция согласилась с выводами, но «в своем определении высказала крайне противоречивые суждения», говорится в решении ВС РФ.
Высшая инстанции отмечает, что выбранный осужденным способ получения денег за наркотики свидетельствует о наличии у него цели легализовать средства. ВС РФ отмечает, что вопреки выводам суда первой и апелляционной инстанций для наличия состава преступления по ст. 174.1 УК РФ не требуется обязательного вовлечения легализуемых денежных средств в экономический оборот. Ответственность по указанной статье предусмотрена уже при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению или пользованию денежными средствами. Также действия виновного «маскируют связь легализуемого имущества с преступным источником его происхождения».
В результате ВС РФ отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение в Рязанский областной суд.
В России регулированием отрасли криптовалют может заняться Федеральная налоговая служба (ФНС). По его словам, концепция уже разработана. В базовом варианте предполагается, что россияне смогут лишь добывать криптовалюту и продавать ее на внешних площадках, напомнил чиновник, «ни купить обратно, ни расплатиться» ею будет нельзя. Власти также разрабатывают законопроект, который позволит создать национальную криптоплатформу – она будет формировать реестр операторов цифровых валют, следить за соблюдением ими необходимых требований и лицензировать их деятельность.
В ноябре 2022 г. группа депутатов от разных фракций во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла поправки в закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) – законопроект описывает регулирование майнинга в России. В декабре Аксаков пообещал легализовать криптовалюту в России в 2023 г.