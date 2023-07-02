МИД пообещал ответить на высылку сотрудников посольства из Румынии
Россия даст ответ на решение Румынии сократить персонал российского представительства в Бухаресте, сообщили «РИА Новости» в российском МИДе.
«Как ранее заявляла российская сторона, Россия даст соответствующий ответ», – сказали агентству.
ТАСС вечером 1 июля сообщил, что 40 сотрудников российского посольства в Бухаресте (вместе с членами семей – около 80 человек) покинули территорию Румынии. Россиян спецрейсом вывез самолет Ил-96 авиакомпании «Россия». По данным агентства, некоторые сотрудники посольства уехали из страны ранее, общее число таких россиян достигает почти 140.
МИД Румынии проинформировал посла России о решении сократить персонал российского представительства в Бухаресте 8 июня. Тогда Бухарест потребовал, чтобы штат посольства сократился на 21 дипломатическую и 30 технико-административных должностей. Фактически же, из-за неполной укомплектованности штата диппредставительства, речь шла о высылке 11 дипломатов и 29 человек технического персонала, т. е. о 40 сотрудниках посольства. В румынском МИДе отметили, что таким образом численность работников посольства РФ в Бухаресте сравняется с численностью румынского представительства в Москве.
Румынская сторона также отметила, что Москва сама может решить, кто из сотрудников останется работать в Бухаресте. Если же требования Румынии не будут выполнены, то она самостоятельно отзовет аккредитации у выбранных ею сотрудников.