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Румыния решила выслать 40 сотрудников посольства России

Ведомости

МИД Румынии проинформировал посла России о решении сократить персонал российского представительства в Бухаресте, сообщается на сайте румынского министерства.

Всего Бухарест требует, чтобы штат посольства сократился на 21 дипломатическую и 30 технико-административных должностей. Фактически же, из-за неполной укомплектованности штата диппредставительства, речь идет о высылке 11 дипломатов и 29 человек технического персонала, т. е. о 40 сотрудниках посольства. В румынском МИДе отметили, что таким образом численность работников посольства РФ в Бухаресте сравняется с численностью румынского представительства в Москве.

Румынская сторона также отметила, что Москва сама может решить, кто из сотрудников останется работать в Бухаресте. Если же требования Румынии не будут выполнены, то она самостоятельно отзовет аккредитации у выбранных ею сотрудников.

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МИД РФ пока официально не комментировал требования Бухареста. В комментарии «РИА Новости» там заявили, что ответят на это решение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных