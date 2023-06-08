Румыния решила выслать 40 сотрудников посольства России
МИД Румынии проинформировал посла России о решении сократить персонал российского представительства в Бухаресте, сообщается на сайте румынского министерства.
Всего Бухарест требует, чтобы штат посольства сократился на 21 дипломатическую и 30 технико-административных должностей. Фактически же, из-за неполной укомплектованности штата диппредставительства, речь идет о высылке 11 дипломатов и 29 человек технического персонала, т. е. о 40 сотрудниках посольства. В румынском МИДе отметили, что таким образом численность работников посольства РФ в Бухаресте сравняется с численностью румынского представительства в Москве.
Румынская сторона также отметила, что Москва сама может решить, кто из сотрудников останется работать в Бухаресте. Если же требования Румынии не будут выполнены, то она самостоятельно отзовет аккредитации у выбранных ею сотрудников.
МИД РФ пока официально не комментировал требования Бухареста. В комментарии «РИА Новости» там заявили, что ответят на это решение.