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Путин примет участие в саммите ШОС

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по телемосту. Об этом сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин». Журналист Павел Зарубин опубликовал отрывок в своем Telegram-канале. 

«Важнейший саммит ШОС пройдет на следующей неделе. На этот раз по телемосту, но сам факт общения лидеров этих стран привлекает особое внимание всего мира и ревность Запада», – сказал ведущий программы в видео за кадром.

Кроме того, на следующей неделе у Путина в Кремле запланирована встреча с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Также глава государства проведет совещания с правительством и с членами Совета безопасности России. 

4 июля саммит ШОС пройдет в онлайн-формате впервые под председательством Индии. На мероприятие приглашены государства – члены ШОС: Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В качестве наблюдателей участие в саммите примут Иран, Белоруссия и Монголия.

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Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что на мероприятии будет оформлено полноформатное членство Ирана, а также будет подписан меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению к ШОС.

ШОС была основана в 2001 г. Россией, Китаем, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном. Сейчас Иран в организации является наблюдателем. Тот же статус имеют Афганистан, Белоруссия и Монголия. Предыдущий саммит ШОС прошел в Самарканде 15-16 сентября 2022 г. Путин принял в нем участие очно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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