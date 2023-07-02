Путин примет участие в саммите ШОС
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по телемосту. Об этом сообщается в программе «Москва. Кремль. Путин». Журналист Павел Зарубин опубликовал отрывок в своем Telegram-канале.
«Важнейший саммит ШОС пройдет на следующей неделе. На этот раз по телемосту, но сам факт общения лидеров этих стран привлекает особое внимание всего мира и ревность Запада», – сказал ведущий программы в видео за кадром.
Кроме того, на следующей неделе у Путина в Кремле запланирована встреча с выпускниками Высшей школы государственного управления РАНХиГС. Также глава государства проведет совещания с правительством и с членами Совета безопасности России.
4 июля саммит ШОС пройдет в онлайн-формате впервые под председательством Индии. На мероприятие приглашены государства – члены ШОС: Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. В качестве наблюдателей участие в саммите примут Иран, Белоруссия и Монголия.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что на мероприятии будет оформлено полноформатное членство Ирана, а также будет подписан меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению к ШОС.
ШОС была основана в 2001 г. Россией, Китаем, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном. Сейчас Иран в организации является наблюдателем. Тот же статус имеют Афганистан, Белоруссия и Монголия. Предыдущий саммит ШОС прошел в Самарканде 15-16 сентября 2022 г. Путин принял в нем участие очно.