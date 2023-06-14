В Кремле рассказали о высокопоставленных иностранных гостях ПМЭФа

В Кремле рассказали о высокопоставленных иностранных гостях ПМЭФаПутин отдельно встретится с президентом Алжира и обсудит с делегацией Африки проект урегулирования на Украине
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге в этом году посетят высокопоставленные делегации из более чем 15 стран. Об этом журналистам на брифинге сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, из иностранных лидеров на ПМЭФ прибудут президент Алжира Абдельмаджид Теббун, премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус, председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров, а также президенты Армении Ваагн Хачатрян и Южной Осетии Алан Гаглоев.
«Все они выступят на церемонии открытия ПМЭФа», – отметил Ушаков. В свою очередь президент Алжира примет участие в основном пленарном заседании 16 июня и «будет находиться на подиуме», добавил помощник президента. Кроме упомянутых лидеров на ПМЭФе будут присутствовать «зампреды правительств, министры, губернаторы и сенаторы ряда стран», дипломаты и представители международных организаций – ШОС, ОДКБ, СНГ, Африканского экспортно-импортного банка и др.
Как подчеркнул Ушаков, в 2023 г. ПМЭФ пройдет под лозунгом «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Форум включает в себя несколько направлений – «Выстраивая технологический суверенитет», «Российская экономика – от адаптации к росту», «Рынок труда: ответ на новые вызовы», а также ряд других тем для обсуждения.
График международных встреч Путина в ближайшие дни будет активным вне рамок ПМЭФа. Ушаков сообщил, что российский лидер проведет отдельную встречу с президентом Алжира Теббуном, который со вчерашнего вечера находится в Москве с визитом. 14 июня Теббун проведет встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и спикером Госдумы Вячеславом Володиным, а также примет участие в российско-алжирском бизнес-форуме. Сопровождать президента будет председатель межправительственной комиссии, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.
На 15 июня запланированы переговоры Теббуна с Путиным — сначала в узком формате, а потом в составе делегаций. Как подчеркнул Ушаков, контакты российского лидера с алжирским коллегой чрезвычайно важны — Алжир входит в тройку ведущих торговых партнеров России в Африке, а в 2024-2025 гг. Алжир входит в состав Совбеза ООН как непостоянный член. Взгляды Алжира и России на международные проблемы, добавил помощник президента, «либо совпадают, либо очень близки».
Внимание в международном графике российского президента будет уделено и украинскому кризису. 17 июня Путин в Санкт-Петербурге примет африканскую делегацию, которая представит свои соображения по урегулированию конфликта. Первоначально подобная инициатива исходила от президента ЮАР Сирила Рамафосы, а теперь в Санкт-Петербурге ее изложит делегация из семи глав государств Африканского континента. Как сообщил Ушаков, в состав этой делегации входят ее руководитель, президент Союза Коморских островов и председатель Африканского союза в 2023 г. Азали Ассумани, президент ЮАР Рамафоса, а также президенты Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и премьер-министр Египта. Ранее, 15 июня, делегация прибудет в Киев, где проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и «выслушает его оценки». Отвечая на вопрос о том, будет ли на встрече Путина с африканской делегацией обсуждаться зерновая сделка, Ушаков отметил, что для африканцев продление сделки представляет особую важность и потому они выражают обеспокоенность текущей ситуацией.