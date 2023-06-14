В Кремле рассказали о высокопоставленных иностранных гостях ПМЭФа

Внимание в международном графике российского президента будет уделено и украинскому кризису. 17 июня Путин в Санкт-Петербурге примет африканскую делегацию, которая представит свои соображения по урегулированию конфликта. Первоначально подобная инициатива исходила от президента ЮАР Сирила Рамафосы, а теперь в Санкт-Петербурге ее изложит делегация из семи глав государств Африканского континента. Как сообщил Ушаков, в состав этой делегации входят ее руководитель, президент Союза Коморских островов и председатель Африканского союза в 2023 г. Азали Ассумани, президент ЮАР Рамафоса, а также президенты Замбии, Республики Конго, Сенегала, Уганды и премьер-министр Египта. Ранее, 15 июня, делегация прибудет в Киев, где проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским и «выслушает его оценки». Отвечая на вопрос о том, будет ли на встрече Путина с африканской делегацией обсуждаться зерновая сделка, Ушаков отметил, что для африканцев продление сделки представляет особую важность и потому они выражают обеспокоенность текущей ситуацией.