Газета
Политика

Лавров: Иран примут в ШОС 4 июля

Ведомости

Полноформатное принятие Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) запланировано 4 июля на Совете глав государств организации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на презентации Национального центра народной дипломатии ШОС.

«На предстоящем уже 4 июля заседании Совета глав государств [организации] будет оформлено полноформатное членство Ирана», – сказал он.

Кроме того, тогда же будет подписан меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению к ШОС. Лавров отметил, что этот шаг запустит процедуру полноценного присоединения республики к организации. Он добавил, что также продолжается рассмотрение других заявок «от заинтересованных стран».

В июле 2022 г. Лавров заявлял об «очереди» из стран, которые хотели бы вступить в ШОС в качестве полноправных членов и наблюдателей. Позже он уточнил, что интерес проявляют ряд арабских и азиатских стран, также желание высказывали Армения и Азербайджан.

ШОС была основана в 2001 г. Россией, Китаем, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном. Сейчас Иран в организации является наблюдателем. Тот же статус имеют Афганистан, Белоруссия и Монголия.

Ранее по теме: В Кремле рассказали о высокопоставленных иностранных гостях ПМЭФа

В июле 2022 г. Белоруссия подала заявку на получение статуса полноправного члена организации. Иран подписал меморандум об обязательствах по получению статуса государства – члена объединения на предыдущем саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 г.

4 июля саммит ШОС пройдет в онлайн-формате впервые под председательством Индии. На мероприятие приглашены государства – члены ШОС: Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Иран, Белоруссия и Монголия примут участие как наблюдатели.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных