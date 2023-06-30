Лавров: Иран примут в ШОС 4 июля

Кроме того, тогда же будет подписан меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению к ШОС. Лавров отметил, что этот шаг запустит процедуру полноценного присоединения республики к организации. Он добавил, что также продолжается рассмотрение других заявок «от заинтересованных стран».