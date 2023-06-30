Лавров: Иран примут в ШОС 4 июля
Полноформатное принятие Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) запланировано 4 июля на Совете глав государств организации. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на презентации Национального центра народной дипломатии ШОС.
«На предстоящем уже 4 июля заседании Совета глав государств [организации] будет оформлено полноформатное членство Ирана», – сказал он.
Кроме того, тогда же будет подписан меморандум об обязательствах Белоруссии по присоединению к ШОС. Лавров отметил, что этот шаг запустит процедуру полноценного присоединения республики к организации. Он добавил, что также продолжается рассмотрение других заявок «от заинтересованных стран».
ШОС была основана в 2001 г. Россией, Китаем, Казахстаном, Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном. Сейчас Иран в организации является наблюдателем. Тот же статус имеют Афганистан, Белоруссия и Монголия.
В июле 2022 г. Белоруссия подала заявку на получение статуса полноправного члена организации. Иран подписал меморандум об обязательствах по получению статуса государства – члена объединения на предыдущем саммите ШОС в Самарканде в сентябре 2022 г.
4 июля саммит ШОС пройдет в онлайн-формате впервые под председательством Индии. На мероприятие приглашены государства – члены ШОС: Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. Иран, Белоруссия и Монголия примут участие как наблюдатели.