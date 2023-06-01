Саммит ШОС в Индии в июле пройдет виртуально

Саммит ШОС в Индии в июле пройдет виртуальноТак Дели избежит необходимости решать вопрос с визитами лидеров Китая и Пакистана
Саммит лидеров стран – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), где впервые председательствует Индия, пройдет 4 июля «в виртуальном формате». Об этом сообщила пресс-служба индийского МИДа, не указав причин. Изначально саммит должен был пройти очно в Нью-Дели. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам 31 мая, что «прорабатываются разные варианты участия президента [Владимира Путина] в работе этого важного формата. В любом случае Россия будет представлена на должном уровне».
Индийский МИД в своем анонсе подчеркнул, что на мероприятие, где будет председательствовать премьер Индии Нарендра Моди, приглашены «все государства – члены ШОС» (Китай, Россия, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан). Иран, завершающий процедуры вступления в ШОС, а также Белоруссия и Монголия примут участие как наблюдатели. Приглашены и руководители международных и региональных организаций, в том числе СНГ, ОДКБ и ЕАЭС. В начале мая в индийском Гоа прошла встреча министров иностранных дел стран – членов ШОС. Как тогда сообщал МИД России, на июльском очном саммите должна была быть принята «Нью-Делийская декларация» с обновленными подходами сторон по ключевым вопросам деятельности организации и глобальным проблемам.
31 мая индийское издание Hindu сообщило со ссылкой на источники, что решение провести саммит дистанционно принято на фоне продолжающегося вооруженного российско-украинского конфликта, что «может омрачить участие президента Владимира Путина». Среди других указанных собеседниками издания причин – график Моди (визит в США 19–24 июня, во Францию – 14 июля), неясность вопроса об очном участии председателя КНР Си Цзиньпина (ключевого участника ШОС) и премьера Пакистана Шахбаза Шарифа, а также неготовность к мероприятию планировавшихся зданий и помещений.
Индия не подписывала Римский статут Международного уголовного суда (МУС), который выпустил ордер об аресте Путина, и рисков, связанных с обязанностями выполнить его положения и решение МУС у Индии нет, отмечает руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН Алексей Куприянов. Перевод саммита в онлайн-режим связан скорее с нежеланием Дели ссориться с ключевыми странами мира, выражающими разное мнение или отличающимися по степени вовлеченности в конфликт на Украине, продолжает эксперт. Индия хочет сохранять со всеми рабочие отношения, говорит Куприянов.
«Если президент России прибыл бы в страну на саммит очно, его бы пришлось принимать по высшему разряду, обязательно провести двусторонние встречи с премьером Моди и президентом Драупади Мурму. А это, в свою очередь, неминуемо вызвало бы бурные обсуждения в западных средствах массовой информации и подняло бы ненужные вопросы в отношениях с Западом и Японией», – объясняет Куприянов позицию Дели.
В то же время научный сотрудник индийского фонда Observer Research Foundation Нандан Унникришнан считает, что решение МИДа страны об онлайн-форуме связано не только с Россией и ее отношениями с западными партнерами Индии, но и с неготовностью руководителей Китая и Пакистана посетить Дели. В таких обстоятельствах онлайн-формат более удобен для всех членов ШОС. Ранее издание Hindu cообщало о том, что последняя встреча 5 мая министров иностранных дел Пакистана Биллавала Бхутто Зардари и Индии Субраманьяма Джайшанкара происходила в недружелюбной обстановке и это ставит под вопрос визит премьер-министра Пакистана в Дели. Отношения Индии и Китая стабилизируются, но по-прежнему далеки от идеала, а премьер Индии Моди принял участие в саммите G7 в Японии, имевшем антикитайскую направленность.
Важность России для Индии как торгового партнера после начала СВО резко выросла. По данным министерства торговли страны на конец мая 2023 г., в финансовом 2022/23 году (закончился 31 марта) Москва стала пятым по размеру торговым партнером Дели с товарооборотом в $49,359 млрд. Стоимость экспорта российских товаров в Индию выросла с $9,86 млрд в 2021/22 финансовом году до $46,212 млрд в 2022/23. По данным минторга Индии, Россия за 2022/23 финансовый год поставила 50,84 млн т нефти на сумму $31,02 млрд по сравнению с $2,5 млрд финансовым годом ранее. В конце марта курирующий топливно-энергетический комплекс вице-премьер России Александр Новак сообщил, что поставки российской нефти в Индию выросли в прошлом году в 22 раза.
Для Индии важность торговли с Россией увеличивается с точки зрения цен на нефтепродукты и дисконта, по которым Дели получает российскую нефть, говорит Унникришнан. По его словам, предложение со стороны Москвы оптимально. Унникришнан отмечает, что индийская экономика очень чувствительна к ценам на топливо, кроме того, их уровень очень важен с социальной точки зрения – до 300 млн человек в Индии живут за чертой бедности. Для правительства Индии важно, чтобы они были обеспечены продовольствием, цена на которое складывается в значительной степени из затрат на топливо для транспортировки, указывает эксперт.