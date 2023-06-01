Саммит ШОС в Индии в июле пройдет виртуально

В то же время научный сотрудник индийского фонда Observer Research Foundation Нандан Унникришнан считает, что решение МИДа страны об онлайн-форуме связано не только с Россией и ее отношениями с западными партнерами Индии, но и с неготовностью руководителей Китая и Пакистана посетить Дели. В таких обстоятельствах онлайн-формат более удобен для всех членов ШОС. Ранее издание Hindu cообщало о том, что последняя встреча 5 мая министров иностранных дел Пакистана Биллавала Бхутто Зардари и Индии Субраманьяма Джайшанкара происходила в недружелюбной обстановке и это ставит под вопрос визит премьер-министра Пакистана в Дели. Отношения Индии и Китая стабилизируются, но по-прежнему далеки от идеала, а премьер Индии Моди принял участие в саммите G7 в Японии, имевшем антикитайскую направленность.