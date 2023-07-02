Вучич заявил о планах Косова напасть на сербов во время новой контратаки Киева
Премьер-министр самопровозглашенного Косова Альбин Курти планирует организовать нападение на сербов в то время, когда Украина предпримет новую атаку в рамках контрнаступления. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.
По словам сербского лидера, Киев планирует провести наступление на двух направлениях – в сторону Артемовска и в направлении Энергодара и Мелитополя. Вучич добавил, что это произойдет «с огромными жертвами».
«Когда это начнется, вы увидите наступательную операцию Курти на Косово. <...> Боюсь, что террор станет еще сильнее. Он представляет себя в роли [президента Украины Владимира] Зеленского, нового албанского лидера, который объединит все албанские земли», – сказал Вучич в эфире телеканала TV Prva (цитата по ТАСС).
Президент Сербии ожидает, что новая атака Киева может состояться до саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля, поскольку Украина рассматривает контрнаступление как шаг, который позволит получить «билет для вступления в НАТО».
В середине июня Вучич заявил, что Курти своими действиями в отношении сербов в Косове и Метохии «пытается спровоцировать войну в самом сердце Европы». Сербия же, по его словам, «делает все возможное для сохранения мира». Позже Вучич подчеркнул, что Белград не допустит выселения сербов из региона. Он заявил, что Сербия больше не будет информировать мировое сообщество о своих планах в оборонной сфере, за исключением обязательств перед НАТО.
26 мая произошло очередное обострение на севере Косова и Метохии. В нескольких муниципалитетах, население которых представляет сербское большинство, начались протесты из-за итогов прошедших выборов, на которых победили албанцы, несмотря на рекордно низкую явку, поскольку местное население выборы бойкотировало.
Сербские протестующие требовали отмены результатов и отставки глав муниципалитетов. В ответ на это косовская полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты в некоторых муниципалитетах. В тот же день армия Сербии была приведена в полную боевую готовность и выдвинулась к административной границе с Косовом.
В МИД России осудили действия властей Косова в связи с «новыми антисербскими провокациями». США и ЕС также раскритиковали действия Приштины и призвали к деэскалации в регионе.