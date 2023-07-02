Вучич заявил о планах Косова напасть на сербов во время новой контратаки Киева

В середине июня Вучич заявил, что Курти своими действиями в отношении сербов в Косове и Метохии «пытается спровоцировать войну в самом сердце Европы». Сербия же, по его словам, «делает все возможное для сохранения мира». Позже Вучич подчеркнул, что Белград не допустит выселения сербов из региона. Он заявил, что Сербия больше не будет информировать мировое сообщество о своих планах в оборонной сфере, за исключением обязательств перед НАТО.