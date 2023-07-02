Израиль осудил волну антисемитских нападений во Франции
Израильское правительство осуждает волну нападений на еврейские объекты во Франции и оказывает Парижу поддержку в его борьбе с антисемитизмом. Об этом заявил премьер-министр Биньямин Нетаньяху на воскресном заседании кабинета министров в Иерусалиме, сообщает Jerusalem Post.
Нетаньяху также осудил нападение на мемориал жертвам Холокоста в парижском пригороде Нантер, разгромленный бунтовщиками.
«Правительство крайне озабочено проявлением и волнами антисемитизма, которые наблюдаются по всей Франции. В последние дни мы стали свидетелями преступных нападений на еврейские объекты», – отметил израильский премьер.
Массовые беспорядки начались во Франции после того, как 27 июня в пригороде Парижа Нантере полицейский застрелил 17-летнего юношу с алжирскими и марокканскими корнями по имени Наэль М. По данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться, он уже имел несколько судимостей. Как сообщил Reuters, юношу остановили после того, как он двигался на автомобиле по полосе для автобусов, после чего он снова попытался скрыться от полицейских.
Происшествие вызвало волну протестов. Беспорядки охватили большинство крупных городов страны, включая Марсель, Лион, Страсбург, Лилль и Париж. По сообщению МВД, в ночь с 1 на 2 июля по всей территории страны было мобилизовано 45 000 полицейских и жандармов, а также тысячи пожарных. В ряде городов на ночь объявлен комендантский час.
Мэр города Л'Ай-ле-Роз в пригороде Парижа заявил, что участники беспорядков въехали на машине в его дом, ранили его жену и одного из детей, а также устроили пожар.