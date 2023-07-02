Захарова заявила о разрушении «мнимой толерантности» на фоне протестов во Франции
Призывы к силовому подавлению протестов во Франции демонстрируют разрушение «мнимой толерантности» и противоречия либерализма, «несовместимые с жизнью». Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Вот и все. Мнимая толерантность рушится на глазах. Либерализм демонстрирует противоречия, несовместимые с жизнью. МИД Франции просто обязан взять все свои прошлые мемы, адресованные России, Китаю, Ирану, и зачитать самому себе. Бон шанс!» – написала она в своем Telegram-канале.
Накануне, 1 июля, профсоюзы французской полиции Alliance Police Nationale и Unsa Police опубликовали сообщение в Twitter, в котором призвали добиться спокойствия силой «перед лицом этих диких полчищ». Сейчас этот твит недоступен. Газета Le Monde пишет, что после критики ряда французских чиновников профсоюзы были вынуждены уточнить свою позицию из-за «искажений, которые могут вносить некоторые политики».
Массовые беспорядки продолжаются в Париже с ночи 28 июня из-за убийства 17-летнего подростка с алжирскими и марокканскими корнями по имени Наэль М. 27 июня в пригороде Парижа Нантере полицейский застрелил юношу после того, как, по данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться.
Помимо Парижа беспорядки охватили и другие крупные города страны, включая Марсель, Лион, Страсбург и Лилль. В ночь на 2 июля полиция задержала не менее 719 человек. Из них 194 – в Париже и 65 – в Марселе, сообщило МВД страны. Накануне полиция сообщала, что всего задержаны 1300 человек, свыше 400 – в Париже.
В отношении стрелявшего полицейского началось расследование, он находится под предварительным арестом. Прокуратура считает, что юридических причин для стрельбы не было. Адвокат полицейского же утверждает, что его подзащитный целился в ногу, пуля попала в грудь в результате нападения на офицера.