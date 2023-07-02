Модный дом Celine отменил показ из-за беспорядков в Париже

Помимо Парижа, беспорядки охватили и другие крупные города страны, включая Марсель, Лион, Страсбург и Лилль. В ночь на 2 июля полиция задержала не менее 719 человек. Из них 194 – в Париже и 65 – в Марселе, сообщило МВД страны. Накануне полиция сообщала, что всего задержаны 1300 человек, свыше 400 – в Париже.