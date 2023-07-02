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Бизнес

Модный дом Celine отменил показ из-за беспорядков в Париже

Ведомости

Модный дом Celine (принадлежит холдингу LVMH) отменил показ на фоне протестов в Париже. Об этом сообщил креативный директор дома Эди Слиман в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). 

«Показ мод в Париже, в то время как Франция и ее столица несут убытки и страдают, кажется, с моей точки зрения, неосмотрительным и совершенно неуместным», – написал он. 

Слиман пояснил, что безопасность команды и гостей мероприятия является приоритетом для Celine, а «неконтролируемое развитие» беспорядков требует от модного дома «максимальной осмотрительности». 

Показ мужской коллекции Celine весна-лето 2024 должен был пройти 2 июля в Париже. Представитель модного дома подтвердил Bloomberg, что показ и афтепати были отменены. Остальные запланированные показы в рамках недели высокой моды, которая начнется 3 июля, остаются в силе, пишет агентство. Представитель организатора недели моды Federation de la Haute Couture et de la Mode уточнил, что по состоянию на 30 июня показы Christian Dior и Chanel остаются в графике.

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Массовые беспорядки продолжаются в Париже с ночи 28 июня из-за убийства 17-летнего подростка с алжирскими и марокканскими корнями по имени Наэль М. 27 июня в пригороде Парижа Нантере полицейский застрелил юношу после того, как, по данным правоохранительных органов, молодой человек не подчинился требованию дорожного патруля остановиться.

Помимо Парижа, беспорядки охватили и другие крупные города страны, включая Марсель, Лион, Страсбург и Лилль. В ночь на 2 июля полиция задержала не менее 719 человек. Из них 194 – в Париже и 65 – в Марселе, сообщило МВД страны. Накануне полиция сообщала, что всего задержаны 1300 человек, свыше 400 – в Париже.

В отношении стрелявшего полицейского началось расследование, он находится под предварительным арестом. Прокуратура считает, что юридических причин для стрельбы не было. Адвокат полицейского же утверждает, что его подзащитный целился в ногу, пуля попала в грудь в результате нападения на офицера.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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