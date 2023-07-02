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Кадыров: российские военные разбили украинскую ДРГ под Кременной

Ведомости

Российские военные разбили украинскую диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) под Кременной в ЛНР. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. 

«В ходе успешных наступательных действий в районе Серебрянского лесничества, под Кременной, была разбита ДРГ 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины», – написал он в своем Telegram-канале. 

Кадыров уточнил, что шесть украинских диверсантов были ликвидированы, еще пятерых взяли в плен. Он также опубликовал видео с одним из украинских военнопленных. Глава Чечни отметил, что военный находится «в полном здравии», другим раненым военнослужащим ВСУ оказана необходимая медицинская помощь.

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Военнопленный рассказал, что проходил военную подготовку в Великобритании. Украинское командование приказало диверсантам занять якобы пустые окопы и блиндаж. В момент приближения к позиции украинские военные вступили в контакт с российскими войсками. 

Ранее сегодня в ЛНР российские войска пресекли деятельности двух ДРГ ВСУ – в районе Кузьмино и Стельмаховки. Также Вооруженные силы (ВС) РФ разбили украинских диверсантов на Времевском выступе в районе населенного пункта Ровнополь в ДНР, сообщили в Минобороны РФ.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России. С 19 октября 2022 г. в регионах введено военное положение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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