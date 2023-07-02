Кадыров: российские военные разбили украинскую ДРГ под Кременной

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории после проведения референдумов вошли в состав России. С 19 октября 2022 г. в регионах введено военное положение.