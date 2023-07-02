Шольц назвал Украинскую ССР «самостоятельным государством»
Еще при СССР Украина была «самостоятельным государством», а Крым – ее частью. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.
«Уже во времена Советского Союза Украина была самостоятельным государством с членством в ООН. И это, кстати, Россия первая покинула Советский Союз, а не Украина», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Шольц подчеркнул, что в те времена Крым принадлежал Украинской ССР.
Вероятно, канцлер Германии имел в виду то, что Украинская ССР, наряду с Белорусской ССР, является одним из членов-основателей ООН в 1945 г. При этом УССР и БССР входили в состав Советского Союза.
В 1954 г. по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Крым вошел в состав УССР на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 г. После распада Советского Союза в 1991 г. полуостров остался в составе Украины.
В марте 2014 г. на фоне государственного переворота на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет приняли декларацию о независимости республики и города Севастополя. Крым вошел в состав России 18 марта 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России.
Результаты референдума большинство стран в мире не признали. Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».