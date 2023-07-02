Шольц назвал Украинскую ССР «самостоятельным государством»

В марте 2014 г. на фоне государственного переворота на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет приняли декларацию о независимости республики и города Севастополя. Крым вошел в состав России 18 марта 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России.