Газета
Политика

Шольц назвал Украинскую ССР «самостоятельным государством»

Ведомости

Еще при СССР Украина была «самостоятельным государством», а Крым – ее частью. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ARD.

«Уже во времена Советского Союза Украина была самостоятельным государством с членством в ООН. И это, кстати, Россия первая покинула Советский Союз, а не Украина», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). 

Шольц подчеркнул, что в те времена Крым принадлежал Украинской ССР.

Вероятно, канцлер Германии имел в виду то, что Украинская ССР, наряду с Белорусской ССР, является одним из членов-основателей ООН в 1945 г. При этом УССР и БССР входили в состав Советского Союза.

В 1954 г. по инициативе первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Крым вошел в состав УССР на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 19 февраля 1954 г. После распада Советского Союза в 1991 г. полуостров остался в составе Украины.

Ранее по теме: В Крыму подготовят запросы в КС о легитимности передачи полуострова УССР

В марте 2014 г. на фоне государственного переворота на Украине Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет приняли декларацию о независимости республики и города Севастополя. Крым вошел в состав России 18 марта 2014 г. после проведения референдума. Согласно его результатам, 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за присоединение к России. 

Результаты референдума большинство стран в мире не признали. Киев продолжает настаивать, что Крым является украинской территорией. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных