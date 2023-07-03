Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

День независимости Республики Беларусь ежегодно отмечается 3 июля – в годовщину освобождения Красной армией Минска от немецких войск во время Великой Отечественной войны в 1944 г. Ранее сегодня в поздравлении Лукашенко отметил, что этот праздник является «данью поколениям белорусов», которые отстаивали право жить на родной земле и независимо определять свою судьбу.