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Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии

Ведомости

Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со знаменательным событием нашей общей истории – освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков», – заявил Путин. 

Президент отметил, что надежной основой союзнических отношений России и Белоруссии остаются «узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы». По его словам, это подтверждается и сегодня – в период противостояния стран «весьма серьезным внешним угрозам и вызовам».

Путин выразил уверенность, что наращивание конструктивных двусторонних связей на всех направлениях и укрепление институтов Союзного государства позволят РФ и Белоруссии «преодолеть любые трудности и отстоять законные интересы наших стран на мировой арене». В заключение президент России пожелал Лукашенко здоровья и успехов, а народу Белоруссии – счастья и процветания.

День независимости Республики Беларусь ежегодно отмечается 3 июля – в годовщину освобождения Красной армией Минска от немецких войск во время Великой Отечественной войны в 1944 г. Ранее сегодня в поздравлении Лукашенко отметил, что этот праздник является «данью поколениям белорусов», которые отстаивали право жить на родной земле и независимо определять свою судьбу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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