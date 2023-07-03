Путин поздравил Лукашенко с Днем независимости Белоруссии
Президент России Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с Днем независимости Белоруссии. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Этот праздник имеет особое значение не только для белорусов, но и для россиян, поскольку он связан со знаменательным событием нашей общей истории – освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков», – заявил Путин.
Президент отметил, что надежной основой союзнических отношений России и Белоруссии остаются «узы братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы». По его словам, это подтверждается и сегодня – в период противостояния стран «весьма серьезным внешним угрозам и вызовам».
Путин выразил уверенность, что наращивание конструктивных двусторонних связей на всех направлениях и укрепление институтов Союзного государства позволят РФ и Белоруссии «преодолеть любые трудности и отстоять законные интересы наших стран на мировой арене». В заключение президент России пожелал Лукашенко здоровья и успехов, а народу Белоруссии – счастья и процветания.
День независимости Республики Беларусь ежегодно отмечается 3 июля – в годовщину освобождения Красной армией Минска от немецких войск во время Великой Отечественной войны в 1944 г. Ранее сегодня в поздравлении Лукашенко отметил, что этот праздник является «данью поколениям белорусов», которые отстаивали право жить на родной земле и независимо определять свою судьбу.