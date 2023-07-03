Бут вошел в список кандидатов от ЛДПР на выборы в горсовет Красноярска
Территориальная избирательная комиссия Советского района Красноярска заверила список кандидатов в депутаты горсовета от партии ЛДПР, в первую тройку которого вошел предприниматель Виктор Бут. Об этом сообщил ТАСС.
Всего в списке 51 человек. Бизнесмен Бут числится как временно не работающий житель Москвы.
Кандидаты от ЛДПР на сентябрьские выборы были избраны на 87-й внеочередной конференции краевого отделения партии в июне. Помимо Бута в первую тройку списка на выборы в горсовет Красноярска вошли руководитель партии Леонид Слуцкий и руководитель фракции ЛДПР в региональном заксобрании Александр Глисков, который выдвинут от партии и в качестве кандидата на выборы губернатора края.
По словам Глискова, региональное представительство партии попросило Бута возглавить список. «Избирательное законодательство запрещает использовать в агитации выступления политиков, которые не являются кандидатами. Поэтому мы включили в список и Леонида Эдуардовича Слуцкого и Виктора Анатольевича Бута как лидеров партии, чтобы иметь возможность их точку зрения донести до избирателей», – пояснил он Telegram-каналу «Кровавая барыня», пост с комментарием Глисков опубликовал в своем официальном канале.
2 июля ТАСС писал, что Бут может стать кандидатом от ЛДПР в депутаты законодательного собрания Ульяновской области. Его имя было в списке, предложенном на утверждение на областной партийной конференции, уточняло агентство. До этого «Ведомости» сообщали, что бизнесмен может поучаствовать в выборах в Ярославскую областную думу.
Бут вернулся в Россию 8 декабря 2022 г. после состоявшегося в аэропорту Абу-Даби обмена заключенными с американской стороной. Бизнесмена арестовали в 2008 г. в Таиланде по запросу Вашингтона, ему предъявили обвинение в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Бут провел в заключении в Таиланде 2,5 года, а затем его экстрадировали в США и суд в 2012 г. приговорил его к 25 годам тюрьмы. Россиянин свою вину категорически не признавал.
После возвращения в Россию Бут вступил в ЛДПР. 12 декабря 2022 г. в ходе слета либерал-демократов, приуроченного к 33-летию партии, председатель партии Слуцкий вручил ему партбилет.