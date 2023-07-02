Бут может пойти на выборы депутатов заксобрания Ульяновской области
Предприниматель Виктор Бут, освобожденный по обмену из американской тюрьмы в декабре 2022 г., стал одним из возможных кандидатов в депутаты законодательного собрания Ульяновской области от ЛДПР, его имя есть в списке, предложенном на утверждение на областной партийной конференции, передает ТАСС.
Руководитель фракции ЛДПР в заксобрании региона Дмитрий Грачев заявил, что Бут стоит под первым номером в территориальной группе № 10, которая включает в себя территории Заволжского одномандатного округа № 10 и Заволжского одномандатного избирательного округа № 11.
Бут вступил в ЛДПР 12 декабря 2022 г. в ходе слета либерал-демократов, приуроченного к 33-летию партии. Партбилет ему вручил ее председатель Леонид Слуцкий. В конце апреля «Ведомости» писали, что бизнесмен может поучаствовать в выборах в Ярославскую областную думу. 24 апреля Бут посетил Ярославль, где, в частности, провел переговоры с вице-губернатором по внутренней политике Андреем Колядиным и руководством регионального отделения ЛДПР.
Ульяновскую область в «Единой России» ранее отнесли к «красным регионам» – там выборы для партии считаются сложными. Всего же, по словам собеседников «Ведомостей», регионов со сложными кампаниями 13. Выборы депутатов заксобрания Ульяновской области седьмого созыва пройдут в единый день голосования, 10 сентября.
Бут вернулся в Россию 8 декабря прошлого года после состоявшегося в аэропорту Абу-Даби обмена заключенными с американской стороной. Из России в США улетела баскетболистка Бриттни Грайнер, которая была задержана в феврале 2022 г. в «Шереметьево» после того, как в ее ручной клади обнаружили картриджи к вейпу с добавлением масла гашиша. Перед обменом Грайнер и Бут были помилованы, им не придется отбывать наказание на территории своих стран. Бизнесмена арестовали в 2008 г. в Таиланде по запросу Вашингтона, ему предъявили обвинение в незаконной торговле оружием и поддержке терроризма. Бут провел в заключении в Таиланде 2,5 года, а затем его экстрадировали в США, и суд в 2012 г. приговорил его к 25 годам тюрьмы. Россиянин свою вину категорически не признавал.