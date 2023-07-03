Посол США в России посетила в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича
Посол США в России Линн Трейси посетила арестованного по обвинению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича в СИЗО. Информацию об этом «РИА Новости» подтвердили в посольстве США.
«Да, мы можем подтвердить, что посол посетила его сегодня», – приводит заявление американского посольства агентство.
Ранее газета WSJ сообщила, что в России послу был предоставлен консульский доступ к журналисту в СИЗО «Лефортово» в Москве.
Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ, журналист осуществлял сбор тайных сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В Кремле заявляли, что его «взяли с поличным».
В WSJ отвергли обвинения ФСБ, уточнив, что журналист работает в московском бюро и занимается освещением событий в России.
ФСБ предъявила журналисту обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ) 7 апреля. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. 18 апреля Мосгорсуд признал законным арест Гершковича. Адвокаты в ходе судебного заседания просили суд отпустить журналиста WSJ под залог в размере 50 млн руб. Этот залог за него предложила внести компания Dow Jones. Трейси сочла «безосновательными» обвинения в шпионаже в адрес Гершковича, она также призвала российские власти освободить его. По словам адвоката журналиста, он не признает вину.
22 июня Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на продление ареста журналиста. На закрытое заседание впервые допустили родителей журналиста и представителей дипмиссии.