Посол США в России посетила в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича

ФСБ предъявила журналисту обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ) 7 апреля. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. 18 апреля Мосгорсуд признал законным арест Гершковича. Адвокаты в ходе судебного заседания просили суд отпустить журналиста WSJ под залог в размере 50 млн руб. Этот залог за него предложила внести компания Dow Jones. Трейси сочла «безосновательными» обвинения в шпионаже в адрес Гершковича, она также призвала российские власти освободить его. По словам адвоката журналиста, он не признает вину.