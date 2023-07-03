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Посол США в России посетила в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста Гершковича

Ведомости

Посол США в России Линн Трейси посетила арестованного по обвинению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича в СИЗО. Информацию об этом «РИА Новости» подтвердили в посольстве США.

«Да, мы можем подтвердить, что посол посетила его сегодня», – приводит заявление американского посольства агентство.

Ранее газета WSJ сообщила, что в России послу был предоставлен консульский доступ к журналисту в СИЗО «Лефортово» в Москве.

Гершкович был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ, журналист осуществлял сбор тайных сведений «о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса». В Кремле заявляли, что его «взяли с поличным».

Ранее по теме: Мосгорсуд оставил в СИЗО обвиняемого в шпионаже журналиста WSJ Гершковича

В WSJ отвергли обвинения ФСБ, уточнив, что журналист работает в московском бюро и занимается освещением событий в России.

ФСБ предъявила журналисту обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ) 7 апреля. Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. 18 апреля Мосгорсуд признал законным арест Гершковича. Адвокаты в ходе судебного заседания просили суд отпустить журналиста WSJ под залог в размере 50 млн руб. Этот залог за него предложила внести компания Dow Jones. Трейси сочла «безосновательными» обвинения в шпионаже в адрес Гершковича, она также призвала российские власти освободить его. По словам адвоката журналиста, он не признает вину.

22 июня Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на продление ареста журналиста. На закрытое заседание впервые допустили родителей журналиста и представителей дипмиссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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