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Заседание Совета Безопасности ООН по Украине пройдет 17 июля

Ведомости

Заседание Совета Безопасности ООН по Украине пройдет 17 июля. Это следует из программы заседаний Совбеза на июль. Председателем в этом месяце является Великобритания.

24 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе своего выступления на заседании Совбеза ООН призвал расширить состав совета, так как страны Запада в нем представлены «слишком уж сильно».

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В том же месяце президент России Владимир Путин заявил, что тенденция к многополярности в мире будет только усиливаться, а страны, которые будут этому сопротивляться, проиграют.

21 мая генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил, что Совбез нужно реформировать. По его словам, «глобальная финансовая архитектура устарела, стала нефункциональной и несправедливой». Генсек тогда отметил, что в ситуации с COVID-19 и украинским кризисом системе не удалось выполнить «функцию глобальной страховочной сети». Он добавил, следует привести Совет Безопасности ООН и институты Бреттон-Вудской системы в соответствие с «реалиями сегодняшнего мира».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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