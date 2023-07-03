Заседание Совета Безопасности ООН по Украине пройдет 17 июля

21 мая генеральный секретарь Антониу Гутерриш заявил, что Совбез нужно реформировать. По его словам, «глобальная финансовая архитектура устарела, стала нефункциональной и несправедливой». Генсек тогда отметил, что в ситуации с COVID-19 и украинским кризисом системе не удалось выполнить «функцию глобальной страховочной сети». Он добавил, следует привести Совет Безопасности ООН и институты Бреттон-Вудской системы в соответствие с «реалиями сегодняшнего мира».