Зеленский рассказал об ударе по зданию СБУ в Сумах
По зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Сумах нанесен воздушный удар. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что в результате ударов есть раненные и погибшие.
Днем украинские СМИ сообщали о взрывах в городе. Мэр Сум Александр Лысенко предупреждал жителей о работе ПВО. После администрация города сообщила, что город был якобы атакован беспилотниками, есть пострадавшие и погибшие.
21 июня в спикер Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины заявил, что штаб-квартира ведомства в Киеве подверглась атаке.
В середине июня СМИ писали о ранении руководителя ГУР Кирилла Буданова в результате ракетного удара по штаб-квартире ведомства в Киеве. По данным «РИА Новости», ракета попала в соседний кабинет с Будановым. После извлечения его из-под завалов он был эвакуирован в тяжелом состоянии на военную базу Жешув в Польше, а оттуда – в Берлин американским эвакуационном бортом.
20 июня Буданов вышел в эфир телеканала «Рада», опровергнув сообщения о своем ранении.