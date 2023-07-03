Газета
Политика

Зеленский рассказал об ударе по зданию СБУ в Сумах

Ведомости

По зданию Службы безопасности Украины (СБУ) в Сумах нанесен воздушный удар. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате ударов есть раненные и погибшие.

Днем украинские СМИ сообщали о взрывах в городе. Мэр Сум Александр Лысенко предупреждал жителей о работе ПВО. После администрация города сообщила, что город был якобы атакован беспилотниками, есть пострадавшие и погибшие.

21 июня в спикер Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины заявил, что штаб-квартира ведомства в Киеве подверглась атаке.

Ранее по теме: В ГУР Украины подтвердили удар по штаб-квартире в Киеве

В середине июня СМИ писали о ранении руководителя ГУР Кирилла Буданова в результате ракетного удара по штаб-квартире ведомства в Киеве. По данным «РИА Новости», ракета попала в соседний кабинет с Будановым. После извлечения его из-под завалов он был эвакуирован в тяжелом состоянии на военную базу Жешув в Польше, а оттуда – в Берлин американским эвакуационном бортом.

20 июня Буданов вышел в эфир телеканала «Рада», опровергнув сообщения о своем ранении.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных