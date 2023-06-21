В ГУР Украины подтвердили удар по штаб-квартире в Киеве

В середине июня СМИ писали о ранении руководителя ГУР Кирилла Буданова в результате ракетного удара по штаб-квартире ведомства в Киеве. По данным «РИА Новостей», ракета попала в соседний кабинет с Будановым. После извлечения его из-под завалов он был эвакуирован в тяжелом состоянии на военную базу Жешув в Польше, а оттуда – в Берлин американским эвакуационном бортом.