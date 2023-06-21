В ГУР Украины подтвердили удар по штаб-квартире в Киеве
Штаб-квартира Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины подверглась атаке в Киеве. Об этом сообщил спикер ГУР Андрей Юсов в интервью телеканалу Kyivstar.
Спикер ведомства отметил, что несмотря на атаку на офис ГУР, работа управления «не останавливалась ни на час».
В середине июня СМИ писали о ранении руководителя ГУР Кирилла Буданова в результате ракетного удара по штаб-квартире ведомства в Киеве. По данным «РИА Новостей», ракета попала в соседний кабинет с Будановым. После извлечения его из-под завалов он был эвакуирован в тяжелом состоянии на военную базу Жешув в Польше, а оттуда – в Берлин американским эвакуационном бортом.
20 июня Буданов вышел в эфир телеканала «Рада», опровергнув сообщения о его ранении. Как отмечал ТАСС, подстриженный налысо Буданов находился в помещении, которое похоже на его кабинет, ранее мелькавший в СМИ.