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Политика

В ГУР Украины подтвердили удар по штаб-квартире в Киеве

Ведомости

Штаб-квартира Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины подверглась атаке в Киеве. Об этом сообщил спикер ГУР Андрей Юсов в интервью телеканалу Kyivstar.

Спикер ведомства отметил, что несмотря на атаку на офис ГУР, работа управления «не останавливалась ни на час».

В середине июня СМИ писали о ранении руководителя ГУР Кирилла Буданова в результате ракетного удара по штаб-квартире ведомства в Киеве. По данным «РИА Новостей», ракета попала в соседний кабинет с Будановым. После извлечения его из-под завалов он был эвакуирован в тяжелом состоянии на военную базу Жешув в Польше, а оттуда – в Берлин американским эвакуационном бортом.

Ранее по теме: Суд в Москве заочно арестовал начальника военной разведки Украины Буданова

20 июня Буданов вышел в эфир телеканала «Рада», опровергнув сообщения о его ранении. Как отмечал ТАСС, подстриженный налысо Буданов находился в помещении, которое похоже на его кабинет, ранее мелькавший в СМИ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных