16 мая Буданов заявил, что Киев «достал многих» россиян, в том числе публичных и медийных личностей. Таким образом он ответил на вопрос, сможет ли Киев «достать» российского журналиста Владимира Соловьева или философа Александра Дугина. На уточняющий вопрос, был ли целью его структуры российский писатель Захар Прилепин, Буданов заявил, что не может подтвердить или опровергнуть эту информацию. До этого он говорил, что Украина «убивала и будет продолжать убивать русских в любой точке мира до полной победы» страны.