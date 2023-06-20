Глава военной разведки Украины впервые вышел в телеэфир после сообщений о ранении
Руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов вышел в эфир телеканала «Рада», назвав фейками сообщения о его ранении.
«Я воспринимаю это с усмешкой и реагирую так же. Фейки на то и есть фейки... Мы все же понимали, что со мной все нормально», – приводит его слова ТАСС.
Как отмечает агентство, подстриженный налысо Буданов находился в помещении, которое похоже на его кабинет, ранее мелькавший в СМИ.
5 июня агентство «РИА Новости» со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщило, что Буданов 29 мая был ранен в результате ракетного удара по штаб-квартире этого ведомства в Киеве. Ракета, по его информации, попала в соседний кабинет с Будановым. После извлечения его из-под завалов он был эвакуирован в тяжелом состоянии на военную базу Жешув в Польше, а оттуда – в Берлин американским эвакуационном бортом.
16 мая Буданов заявил, что Киев «достал многих» россиян, в том числе публичных и медийных личностей. Таким образом он ответил на вопрос, сможет ли Киев «достать» российского журналиста Владимира Соловьева или философа Александра Дугина. На уточняющий вопрос, был ли целью его структуры российский писатель Захар Прилепин, Буданов заявил, что не может подтвердить или опровергнуть эту информацию. До этого он говорил, что Украина «убивала и будет продолжать убивать русских в любой точке мира до полной победы» страны.
В Кремле это заявление начальника военной разведки назвали беспрецедентным. Москва, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, не сомневается в том, что Киев не только спонсирует теракты, но и является их «организатором, вдохновителем и исполнителем».