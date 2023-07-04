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Политика

Правительство расширило критерии оценки работы губернаторов

Ведомости

Правительство расширило критерии эффективности глав регионов, включив в них показатели доступности и безопасности образовательных учреждений. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь при оценке работы глав регионов будут учитываться число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, обеспеченность детсадов и школ охраной, а также доступность таких учреждений для детей с ограниченными возможностями. Источниками данных для расчета показателей станут Минпросвещения и Росстат.

«Показатели эффективности работы губернаторов отражают успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утверждённых президентом», – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Всего оценка эффективности губернаторов включает 38 методик, половина их которых используется для расчета показателей за предыдущий год, а другая половина – для установления целевых значений на будущее. Речь идет в частности об ожидаемой продолжительности жизни, темпах роста реальных зарплат, экологии, объемах жилищного строительства и уровне образования в регионе.

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В июне прошлого года правительство внесло изменения в шесть методик оценки эффективности губернаторов и региональных органов власти. В частности, в методике «Качество окружающей среды» повысились требования к работе с отходами. Методика «Цифровая зрелость» обновилась полностью. Ранее уровень охвата госорганов цифровыми технологиями был единым для всех субъектов, после изменений для каждого региона был установлен свой показатель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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