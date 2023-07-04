Правительство расширило критерии оценки работы губернаторов

В июне прошлого года правительство внесло изменения в шесть методик оценки эффективности губернаторов и региональных органов власти. В частности, в методике «Качество окружающей среды» повысились требования к работе с отходами. Методика «Цифровая зрелость» обновилась полностью. Ранее уровень охвата госорганов цифровыми технологиями был единым для всех субъектов, после изменений для каждого региона был установлен свой показатель.