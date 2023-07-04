Правительство расширило критерии оценки работы губернаторов
Правительство расширило критерии эффективности глав регионов, включив в них показатели доступности и безопасности образовательных учреждений. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Теперь при оценке работы глав регионов будут учитываться число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, обеспеченность детсадов и школ охраной, а также доступность таких учреждений для детей с ограниченными возможностями. Источниками данных для расчета показателей станут Минпросвещения и Росстат.
«Показатели эффективности работы губернаторов отражают успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, утверждённых президентом», – говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
Всего оценка эффективности губернаторов включает 38 методик, половина их которых используется для расчета показателей за предыдущий год, а другая половина – для установления целевых значений на будущее. Речь идет в частности об ожидаемой продолжительности жизни, темпах роста реальных зарплат, экологии, объемах жилищного строительства и уровне образования в регионе.
В июне прошлого года правительство внесло изменения в шесть методик оценки эффективности губернаторов и региональных органов власти. В частности, в методике «Качество окружающей среды» повысились требования к работе с отходами. Методика «Цифровая зрелость» обновилась полностью. Ранее уровень охвата госорганов цифровыми технологиями был единым для всех субъектов, после изменений для каждого региона был установлен свой показатель.