Правительство изменило критерии оценки эффективности губернаторов

10 мая президент РФ Владимир Путин провел масштабные перестановки в регионах — в течение дня в отставку ушло сразу пять российских губернаторов. «Губернаторопад» начался с главы Томской области Сергея Жвачкина, затем об отставке объявил глава Кировской области Игорь Васильев. О том, что не будет избираться на новый срок, сказал губернатор Рязанской области Николай Любимов, после них об отставке объявили глава Саратовской области Валерий Радаев и глава Марий Эл Александр Евстифеев. Президент Владимир Путин принял их отставки и назначил сменщиков.