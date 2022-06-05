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Правительство изменило критерии оценки эффективности губернаторов

Ведомости

Правительство России усовершенствовало методику расчета ключевых показателей эффективности губернаторов, сообщается на сайте кабмина. Соответствующее постановление утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. 

В России начнут действовать обновленные критерии оценки эффективности губернаторов и региональных органов власти, говорится в сообщении. Изменения затронут шесть методик. В частности, в методике «Качество окружающей среды» правительство повысило требования к работе с отходами. Методика «Цифровая зрелость» обновилась полностью. Ранее уровень охвата госорганов цифровыми технологиями был единым для всех субъектов, сейчас для каждого региона будет установлен свой показатель. 

Отмечается, что показатели будут отражать успехи региональных властей в достижении национальных целей развития, которые утвердил президент. Регионы с лучшими результатами смогут претендовать на дополнительные дотации от Москвы.

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В оценку эффективности глав регионов входят 38 методик: 19 – для расчета показателей за предыдущий год и столько же – для установления целевых значений на будущее. В числе критериев — ожидаемая продолжительность жизни, темпы роста реальных зарплат, качество образования, объемы жилищного строительства и экологическое благополучие региона.

10 мая президент РФ Владимир Путин провел масштабные перестановки в регионах — в течение дня в отставку ушло сразу пять российских губернаторов. «Губернаторопад» начался с главы Томской области Сергея Жвачкина, затем об отставке объявил глава Кировской области Игорь Васильев. О том, что не будет избираться на новый срок, сказал губернатор Рязанской области Николай Любимов, после них об отставке объявили глава Саратовской области Валерий Радаев и глава Марий Эл Александр Евстифеев. Президент Владимир Путин принял их отставки и назначил сменщиков. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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