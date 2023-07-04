Столтенберг останется на посту генсека НАТО до 2024 года
Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил в своем Twitter, что останется на своем посту до 1 октября 2024 г.
«Высоко ценю решение союзников по НАТО продлить мой срок полномочий на посту генерального секретаря до 1 октября 2024 г.», – написал он.
Генсек также добавил, что «в более опасном мире» североатлантический альянс важен «как никогда».
Столтенберг занимает пост генсека НАТО с октября 2014 г. О том, что он планирует покинуть эту должность осенью 2023 г. Столтенберг рассказал в интервью телеканалу CNN в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. «Я ухожу этой осенью, уверен, что альянс найдет достойного человека мне на замену», – сказал он. 19 июня Столтенберг также говорил журналистам, что не планирует продлевать полномочия.
При этом еще 17 июня Reuters и Bloomberg сообщили, что Столтенберга могут попросить остаться на посту еще на год, так как он продолжает пользоваться «широкой поддержкой» в альянсе. Отмечается, что ему пытались подыскать замену, но представитель США в разговоре с журналистами уточнял, что «не похоже, что в настоящее время внутри альянса существует консенсус по поводу его замены».
Позднее же СМИ сообщили о поддержке всеми странами НАТО решения попросить Столтенберга продолжить работу в качестве генсека. Как тогда отмечалось, Столтенберг планировал подтвердить свое намерение остаться в должности накануне саммита НАТО в Вильнюсе, который запланирован на 11 и 12 июля.