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Столтенберг останется на посту генсека НАТО до 2024 года

Ведомости

Действующий генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил в своем Twitter, что останется на своем посту до 1 октября 2024 г.

«Высоко ценю решение союзников по НАТО продлить мой срок полномочий на посту генерального секретаря до 1 октября 2024 г.», – написал он.

Генсек также добавил, что «в более опасном мире» североатлантический альянс важен «как никогда».

Столтенберг занимает пост генсека НАТО с октября 2014 г. О том, что он планирует покинуть эту должность осенью 2023 г. Столтенберг рассказал в интервью телеканалу CNN в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. «Я ухожу этой осенью, уверен, что альянс найдет достойного человека мне на замену», – сказал он. 19 июня Столтенберг также говорил журналистам, что не планирует продлевать полномочия.

При этом еще 17 июня Reuters и Bloomberg сообщили, что Столтенберга могут попросить остаться на посту еще на год, так как он продолжает пользоваться «широкой поддержкой» в альянсе. Отмечается, что ему пытались подыскать замену, но представитель США в разговоре с журналистами уточнял, что «не похоже, что в настоящее время внутри альянса существует консенсус по поводу его замены».

Позднее же СМИ сообщили о поддержке всеми странами НАТО решения попросить Столтенберга продолжить работу в качестве генсека. Как тогда отмечалось, Столтенберг планировал подтвердить свое намерение остаться в должности накануне саммита НАТО в Вильнюсе, который запланирован на 11 и 12 июля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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