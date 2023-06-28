СМИ сообщили о согласии стран НАТО продлить полномочия генсека альянса
Страны НАТО поддерживают решение предложить генеральному секретарю альянса Йенсу Столтенбергу продолжить работу на этом посту. Об этом со ссылкой на несколько дипломатических источников пишет норвежская газета Verdens Gang.
«Все страны НАТО коллективно поддерживают решение попросить Йенса Столтенберга продолжить работу в качестве генерального секретаря», – говорится в материале газеты.
Официальное решение о продлении полномочий Столтенберга могут принять в ближайшие дни. При этом в Брюсселе ожидают, что Столтенберг подтвердит свое намерение остаться в должности накануне саммита НАТО в Вильнюсе, который запланирован на 11 и 12 июля. По данным Verdens Gang, наиболее вероятным вариантом развития событий может быть продление полномочий Столтенберга до лета 2024 г.
Как отмечает газета, 27 июня Столтенберг подтвердил свою позицию, которую он озвучивал ранее, - что не планирует оставаться генсеком НАТО после осени.
Ранее портал Euractiv писал, что решение о продление полномочий Столтенберга может быть принято 28 июня. Такое решение позволит НАТО сосредоточиться на поддержке Украины, отмечали источники портала. Также дипломаты НАТО указывали на способность Столтенберга, который руководит организацией с 2014 г., управлять военным альянсом во время кризисов. Reuters и Bloomberg также писали, что Столтенберга могут попросить остаться на посту еще на год, так как он продолжает пользоваться «широкой поддержкой» в альянсе.
19 июня Столтенберг заявил, что не планирует продлевать полномочия. «Я не планирую продлевать свои полномочия. Мои личные планы заключаются в том, чтобы выполнять свои полномочия до осени, других планов у меня нет», – отметил Столтенберг.