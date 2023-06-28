СМИ сообщили о согласии стран НАТО продлить полномочия генсека альянса

Ранее портал Euractiv писал, что решение о продление полномочий Столтенберга может быть принято 28 июня. Такое решение позволит НАТО сосредоточиться на поддержке Украины, отмечали источники портала. Также дипломаты НАТО указывали на способность Столтенберга, который руководит организацией с 2014 г., управлять военным альянсом во время кризисов. Reuters и Bloomberg также писали, что Столтенберга могут попросить остаться на посту еще на год, так как он продолжает пользоваться «широкой поддержкой» в альянсе.