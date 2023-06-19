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Столтенберг не планирует оставаться на посту генсека НАТО

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не планирует продлевать полномочия. Об этом он заявил на пресс-конференции в Германии.

«Я не планирую продлевать свои полномочия. Мои личные планы заключаются в том, чтобы выполнять свои полномочия до осени, других планов у меня нет», – отметил Столтенберг (цитата по «РИА Новости»).

17 июня Reuters и Bloomberg сообщили, что Столтенберга могут попросить остаться на посту еще на год, так как он продолжает пользоваться «широкой поддержкой» в альянсе. Отмечается, что ему пытались подыскать замену, но представитель США в разговоре с журналистами уточнял, что «не похоже, что в настоящее время внутри альянса существует консенсус по поводу его замены».

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Среди кандидатов упоминаются премьер-министр Дании Метте Фредериксен и министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Пресс-секретарь Белого дома Оливия Далтон не стала комментировать информацию о том, что Столтенберга попросят остаться еще на год, но отметила, что Байден «полностью» ему доверяет.

Столтенберг занимает пост генсека НАТО с октября 2014 г. О том, что он планирует покинуть эту должность осенью 2023 г. Столтенберг рассказал в интервью телеканалу CNN в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. «Я ухожу этой осенью, уверен, что альянс найдет достойного человека мне на замену», – сказал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных