Столтенберг не планирует оставаться на посту генсека НАТО

17 июня Reuters и Bloomberg сообщили, что Столтенберга могут попросить остаться на посту еще на год, так как он продолжает пользоваться «широкой поддержкой» в альянсе. Отмечается, что ему пытались подыскать замену, но представитель США в разговоре с журналистами уточнял, что «не похоже, что в настоящее время внутри альянса существует консенсус по поводу его замены».