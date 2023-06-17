СМИ: генсека НАТО Столтенберга могут попросить остаться на посту еще на год
Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга могут попросить остаться на посту еще на год, сообщили Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники. Его полномочия истекают осенью этого года.
Reuters пишет, что Столтенберг продолжает пользоваться «широкой поддержкой» в альянсе. Замену ему в НАТО стремились подобрать до июльского саммита в Литве, но, как отметил неназванный представитель США, «не похоже, что в настоящее время внутри альянса существует консенсус по поводу его замены». Оба издания отмечают, что союзники не хотят показывать разобщенность по этому вопросу.
Bloomberg пишет, что президент США Джо Байден 13 июня встретится со Столтенбергом в Вашингтоне – уже после того, как провел встречу с одним из кандидатов на этот пост. Издание отмечает, что речь идет о премьер-министре Дании Метте Фредериксен. Пресс-секретарь Белого дома Оливия Далтон не стала комментировать информацию о том, что Столтенберга попросят остаться еще на год, но отметила, что Байден «полностью» ему доверяет.
В качестве еще одного кандидата на пост генсека Североатлантического альянса издания называют министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.
О том, что он планирует покинуть должность генсека НАТО осенью 2023 г., Столтенберг заявил в интервью телеканалу CNN в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности. «Я ухожу этой осенью, уверен, что альянс найдет достойного человека мне на замену», – сказал он. Он занимает этот пост с октября 2014 г.