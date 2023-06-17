СМИ: генсека НАТО Столтенберга могут попросить остаться на посту еще на год

Bloomberg пишет, что президент США Джо Байден 13 июня встретится со Столтенбергом в Вашингтоне – уже после того, как провел встречу с одним из кандидатов на этот пост. Издание отмечает, что речь идет о премьер-министре Дании Метте Фредериксен. Пресс-секретарь Белого дома Оливия Далтон не стала комментировать информацию о том, что Столтенберга попросят остаться еще на год, но отметила, что Байден «полностью» ему доверяет.