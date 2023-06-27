СМИ сообщили о планах продлить полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО
Полномочия Йенса Столтенберга в качестве генерального секретаря НАТО могут продлить еще на год 28 июня. Об этом со ссылкой на источники в альянсе сообщает новостной портал Euractiv.
Дипломаты НАТО указывают на способность Столтенберга, который руководит организацией с 2014 г., управлять военным альянсом во время кризисов. При этом они отмечают, что погружаться в дебаты о новом кандидате на этот пост пока не время. Продление полномочий Столтенберга еще на год позволит альянсу сосредоточиться на поддержке Украины. Если контрнаступление Украины началось бы раньше, то у НАТО и союзников было бы достаточно времени для выбора нового руководителя.
17 июня Reuters и Bloomberg уже сообщали, что Столтенберга могут попросить остаться на посту еще на год, так как он продолжает пользоваться «широкой поддержкой» в альянсе. Ему пытались подыскать замену, но представитель США в разговоре с журналистами уточнял, что «не похоже, что в настоящее время внутри альянса существует консенсус по поводу его замены».
Спустя несколько дней Столтенберг заявил, что не планирует оставаться руководителем альянса. «Я не планирую продлевать свои полномочия. Мои личные планы заключаются в том, чтобы выполнять свои полномочия до осени, других планов у меня нет», – отметил Столтенберг. Похожее заявление он делал и ранее.
Среди кандидатов на замену Столтенбергу упоминались премьер-министр Дании Метте Фредериксен и министр обороны Великобритании Бен Уоллес. Euractiv отмечает, что последний исключил свою кандидатуру из этой гонки, сославшись на то, что Вашингтон хотел бы оставить на посту Столтенберга.
Ранее телекомпания NRK сообщила, что норвежский минфин готовится к возможности того, что Столтенберг не займет пост главы Центробанка страны, как это планировалось ранее.