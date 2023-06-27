СМИ сообщили о планах продлить полномочия Столтенберга на посту генсека НАТО

Дипломаты НАТО указывают на способность Столтенберга, который руководит организацией с 2014 г., управлять военным альянсом во время кризисов. При этом они отмечают, что погружаться в дебаты о новом кандидате на этот пост пока не время. Продление полномочий Столтенберга еще на год позволит альянсу сосредоточиться на поддержке Украины. Если контрнаступление Украины началось бы раньше, то у НАТО и союзников было бы достаточно времени для выбора нового руководителя.