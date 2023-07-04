Путину доложили о нападении на журналистку Милашину в Чечне
Президенту России Владимиру Путину было доложено о нападении на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Разумеется, президенту доложено. Вы знаете, что сейчас вопросом уже занимается уполномоченный представитель президента РФ по правам человека Москалькова, которая уже обратилась в СК республики и в прокуратуру республики», – рассказал он журналистам.
На фоне этого нападения потребуется проведение проверки и следственных действий, добавил Песков.
Просьбу журналистов дать оценку нападению Песков переадресовал в правоохранительные органы, добавив, что «безусловно, речь идет об очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер».
Милашина и Немов прилетели в Грозный сегодня утром на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жены бывшего судьи, которую обвиняют в применении насилия в отношении представителя власти. Как сообщали журналист Ксения Собчак и правозащитная организация «Команда против пыток» (бывший «Комитет против пыток», признан иноагентом и самоликвидировался), когда Милашина и Немов сели в такси у аэропорта, путь им перекрыли три машины. В результате неизвестные избили обоих, сломали всю технику, которая была у них, а после – забрали ее. Пострадавших после нападения отвезли в травмпункт. Позже стало известно, что Милашину и Немова перевезут в больницу в Беслане.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что обратилась в Следственный комитет и прокуратуру Чечни, уточнив, что в результате нападения у журналистки сломаны несколько пальцев. Москалькова попросила обеспечить безопасность журналистке уполномоченного по правам человека в республике Мансура Солтаева.