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СЖР и СПЧ выяснят подробности нападения на журналистку и адвоката в Чечне

Ведомости

Союз журналистов России (СЖР) и Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выясняют подробности нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые прилетели в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Об этом сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев в разговоре с ТАСС.

«Союз журналистов в курсе произошедшего с журналисткой "Новой газеты" в Чеченской республике. Подробности ситуации сейчас также выясняют и наши коллеги в Совете по правам человека», – сказал он.

Соловьев также напомнил, что нападение на журналиста является неприемлемым, и выразил надежду на то, что правоохранители сделают все необходимо для того, чтобы виновные были наказаны. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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