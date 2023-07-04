СЖР и СПЧ выяснят подробности нападения на журналистку и адвоката в Чечне

Союз журналистов России (СЖР) и Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выясняют подробности нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые прилетели в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Об этом сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев в разговоре с ТАСС.