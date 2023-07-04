СЖР и СПЧ выяснят подробности нападения на журналистку и адвоката в Чечне
Союз журналистов России (СЖР) и Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выясняют подробности нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова, которые прилетели в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева. Об этом сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев в разговоре с ТАСС.
«Союз журналистов в курсе произошедшего с журналисткой "Новой газеты" в Чеченской республике. Подробности ситуации сейчас также выясняют и наши коллеги в Совете по правам человека», – сказал он.
Соловьев также напомнил, что нападение на журналиста является неприемлемым, и выразил надежду на то, что правоохранители сделают все необходимо для того, чтобы виновные были наказаны.