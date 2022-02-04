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Журналистка «Новой газеты» Милашина уехала из России после слов Кадырова

Ведомости

Обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина покинула Россию, говорится на сайте издания. Милашина освещала тему прав человека в Чеченской республике. Решение об отъезде принято из-за угроз в ее адрес.

«Ввиду многочисленных личных угроз, брошенных в последние дни видными представителями Чеченской республики в адрес обозревателя "Новой" Елены Милашиной, редакция приняла решение о командировке Елены Милашиной за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении. Местонахождение Милашиной, по данным издания, не отразится на ее работе.

23 января Кадыров назвал «подсобниками террористов» Милашину и члена президентского Совета по правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина, также он потребовал завести уголовные дела на редакции «Новой газеты» и телеканала «Дождь» (признано Минюстом СМИ-иноагентом). Кадыров написал о них в своем Telegram-канале в контексте задержания жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. Янгулбаевых Кадыров также назвал террористами и заявил, что «прикрывать их — значит содействовать террористам».

В связи с этим главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов попросил президента России Владимира Путина и правоохранительные органы обратить внимание на заявления Кадырова. 2 февраля Путин провел встречу с главой Чечни. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, президенту передали письменный доклад по этому вопросу.

Ранее по теме: «Эхо Москвы» попросило Путина вмешаться после слов Кадырова о журналистах

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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