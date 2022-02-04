Журналистка «Новой газеты» Милашина уехала из России после слов Кадырова

23 января Кадыров назвал «подсобниками террористов» Милашину и члена президентского Совета по правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина, также он потребовал завести уголовные дела на редакции «Новой газеты» и телеканала «Дождь» (признано Минюстом СМИ-иноагентом). Кадыров написал о них в своем Telegram-канале в контексте задержания жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. Янгулбаевых Кадыров также назвал террористами и заявил, что «прикрывать их — значит содействовать террористам».