Журналистка «Новой газеты» Милашина уехала из России после слов Кадырова
Обозреватель «Новой газеты» Елена Милашина покинула Россию, говорится на сайте издания. Милашина освещала тему прав человека в Чеченской республике. Решение об отъезде принято из-за угроз в ее адрес.
«Ввиду многочисленных личных угроз, брошенных в последние дни видными представителями Чеченской республики в адрес обозревателя "Новой" Елены Милашиной, редакция приняла решение о командировке Елены Милашиной за пределы Российской Федерации», — говорится в сообщении. Местонахождение Милашиной, по данным издания, не отразится на ее работе.
23 января Кадыров назвал «подсобниками террористов» Милашину и члена президентского Совета по правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина, также он потребовал завести уголовные дела на редакции «Новой газеты» и телеканала «Дождь» (признано Минюстом СМИ-иноагентом). Кадыров написал о них в своем Telegram-канале в контексте задержания жены экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева Заремы Мусаевой. Янгулбаевых Кадыров также назвал террористами и заявил, что «прикрывать их — значит содействовать террористам».
В связи с этим главный редактор радио «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов попросил президента России Владимира Путина и правоохранительные органы обратить внимание на заявления Кадырова. 2 февраля Путин провел встречу с главой Чечни. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, президенту передали письменный доклад по этому вопросу.