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«Эхо Москвы» попросило Путина вмешаться после слов Кадырова о журналистах

Ведомости

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов попросил президента Владимира Путина и правоохранительные органы обратить внимание на заявление главы Чеченской республики Рамзана Кадыров в адрес журналистов «Новой газеты» и телеканала «Дождь» (признано Минюстом СМИ-иноагентом).

«В связи с угрозами, раздающимися в адрес наших коллег из "Новой газеты" и телеканала "Дождь" от руководителя Чеченской республики, хотим заявить о своей солидарности с журналистами этих изданий», — написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

В редакции считают, что правоохранительным органам необходимо обратить внимание на «нарушающие законы РФ заявления». Венедиктов попросил Путина, как гаранта Конституции, вмешаться в это дело. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, сообщил, что в Кремле обратили внимание на обращение редакции «Эхо Москвы». Оно будет доложено главе государства сегодня, заверил Песков.

23 января Кадыров назвал «подсобниками террористов» члена президентского Совета по правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину, также он потребовал завести уголовные дела на редакции «Новой газеты» и телеканала «Дождь». Кадыров написал о них в своем Telegram-канале в контексте ситуации с семьей экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, который занимал эту должность в 2012-2015 гг.

В конце января юрист Абубакар Янгулбаев рассказал, что неизвестные на двух машинах с чеченскими номерами, представившиеся полицейскими, ворвались в квартиру его родителей, Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой, в Нижнем Новгороде, после чего увезли Мусаеву в неизвестном направлении. Со слов адвоката Натальи Добронравовой, они предъявили постановление о приводе Сайди Янгулбаева и его жены на допрос как свидетелей по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.

После Кадыров, комментируя задержание Заремы Мусаевой, заявил, что эту семью «ждет место либо в тюрьме, либо под землей». Глава Чечни заявлял, что, «после того как женщина была доставлена в Грозный, она напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза». После данного заявления Сайди Янгулбаев сообщил об отъезде из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных