«Эхо Москвы» попросило Путина вмешаться после слов Кадырова о журналистах

В конце января юрист Абубакар Янгулбаев рассказал, что неизвестные на двух машинах с чеченскими номерами, представившиеся полицейскими, ворвались в квартиру его родителей, Сайди Янгулбаева и Заремы Мусаевой, в Нижнем Новгороде, после чего увезли Мусаеву в неизвестном направлении. Со слов адвоката Натальи Добронравовой, они предъявили постановление о приводе Сайди Янгулбаева и его жены на допрос как свидетелей по делу о мошенничестве, которое расследует МВД Чечни.