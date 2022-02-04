Переговоры Путина и Кадырова не спасли судейский статус Янгулбаева

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков факт нынешней встречи журналистам подтвердил. По его словам, на ней обсуждались хозяйственные дела республики, а также «затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов»: «Это все, что я могу сказать по этой встрече». Сам Кадыров позже назвал встречу «доброй»: «Президент, как всегда, поддержал нас. Были острые вопросы, в которых, как всегда, нужно было личное участие президента». Новость на сайте Кремля о встрече, которые традиционно появляются после открытых бесед Путина с главами регионов, пока не появилась. Накануне днем Песков говорил журналистам, что встречи с Кадыровым в планах у Путина нет.