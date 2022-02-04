Газета
Политика Эксклюзивно по подписке

Переговоры Путина и Кадырова не спасли судейский статус Янгулбаева

Кремль уверен в стабильной ситуации в республике
Екатерина Гробман Елена Мухаметшина
Хотя подробности встречи Путина с Кадыровым и обстоятельства ее организации неизвестны, политолог Алексей Малашенко полагает, что она состоялась по инициативе Путина / Пресс-служба президента России

О том, что президент России Владимир Путин принял главу Чечни Рамзана Кадырова, в ночь со 2 на 3 февраля сообщила пресс-служба руководителя северокавказской республики. Уже днем телекомпания «Грозный» опубликовала в своем Instagram видео, снятое лично Кадыровым в Московском Кремле: из окна видно Спасскую башню. Согласно сообщению пресс-службы главы республики, Кадыров докладывал президенту о социально-экономическом положении Чечни. Пресс-служба Кадырова сопроводила новость о встрече совместной фотографией Путина и Кадырова из кабинета президента, которая была опубликована на сайте Кремля в апреле 2017 г.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков факт нынешней встречи журналистам подтвердил. По его словам, на ней обсуждались хозяйственные дела республики, а также «затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов»: «Это все, что я могу сказать по этой встрече». Сам Кадыров позже назвал встречу «доброй»: «Президент, как всегда, поддержал нас. Были острые вопросы, в которых, как всегда, нужно было личное участие президента». Новость на сайте Кремля о встрече, которые традиционно появляются после открытых бесед Путина с главами регионов, пока не появилась. Накануне днем Песков говорил журналистам, что встречи с Кадыровым в планах у Путина нет.

Вы видите 25% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных