Переговоры Путина и Кадырова не спасли судейский статус Янгулбаева

Переговоры Путина и Кадырова не спасли судейский статус ЯнгулбаеваКремль уверен в стабильной ситуации в республике
О том, что президент России Владимир Путин принял главу Чечни Рамзана Кадырова, в ночь со 2 на 3 февраля сообщила пресс-служба руководителя северокавказской республики. Уже днем телекомпания «Грозный» опубликовала в своем Instagram видео, снятое лично Кадыровым в Московском Кремле: из окна видно Спасскую башню. Согласно сообщению пресс-службы главы республики, Кадыров докладывал президенту о социально-экономическом положении Чечни. Пресс-служба Кадырова сопроводила новость о встрече совместной фотографией Путина и Кадырова из кабинета президента, которая была опубликована на сайте Кремля в апреле 2017 г.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков факт нынешней встречи журналистам подтвердил. По его словам, на ней обсуждались хозяйственные дела республики, а также «затрагивались темы, связанные с работой правоохранительных органов»: «Это все, что я могу сказать по этой встрече». Сам Кадыров позже назвал встречу «доброй»: «Президент, как всегда, поддержал нас. Были острые вопросы, в которых, как всегда, нужно было личное участие президента». Новость на сайте Кремля о встрече, которые традиционно появляются после открытых бесед Путина с главами регионов, пока не появилась. Накануне днем Песков говорил журналистам, что встречи с Кадыровым в планах у Путина нет.