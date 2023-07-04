Италия заморозила активы российских бизнесменов на 2 млрд евро
С начала спецоперации на Украине Италия заморозила активы российских бизнесменов на 2 млрд евро, сообщило агентство Reuters со ссылкой на ЦБ страны.
Речь идет о банковских счетах, недвижимости, яхтах и автомобилях. Глава ЦБ Италии Энцо Серата также добавил, что были заморожены финансовые активы на 330 млн евро, связанные с 80 физлицами.
На фоне проведения спецоперации на Украине западные страны ввели масштабные санкции против РФ, а также заморозили российские активы за рубежом. Вчера, 3 июля, еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что сумма замороженных российских активов в ЕС после начала военной операции на Украине составляет 207 млрд евро. Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщала о блокировке 300 млрд евро резервов ЦБ России и 19 млрд евро частных средств российских бизнесменов.
21 июня Bloomberg со ссылкой на доклад ЕС сообщил, что в союзе не нашли юридических оснований для полной конфискации замороженных активов РФ. Отмечалось, что ЕС рассматривает несколько вариантов использования более 200 млрд евро активов Банка России для того, чтобы направить их Украине.
В апреле министры иностранных дел стран G7 договорились держать российские активы замороженными до тех пор, пока не закончится конфликт на Украине. В Кремле назвали заморозку российских активов воровством и обещали принять меры.