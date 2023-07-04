Медведев: в Вооруженные силы России с начала года поступило 185 000 человек

«По данным Министерства обороны, с 1 января текущего года по 4 июля в ряды Вооруженных сил принято более 185 000 человек. Из них пребывающих в запасе – около 109 000 человек, ну и другие категории граждан, которые призваны на службу по контракту», – сказал Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками, видео выступления он опубликовал у себя в Telegram-канале.