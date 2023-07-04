Медведев: в Вооруженные силы России с начала года поступило 185 000 человек
В Вооруженные силы (ВС) России было принято свыше 185 000 человек с начала года, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«По данным Министерства обороны, с 1 января текущего года по 4 июля в ряды Вооруженных сил принято более 185 000 человек. Из них пребывающих в запасе – около 109 000 человек, ну и другие категории граждан, которые призваны на службу по контракту», – сказал Медведев на совещании по вопросам доукомплектования ВС РФ контрактниками, видео выступления он опубликовал у себя в Telegram-канале.
Зампред добавил, что темпы отбора по контракту в июне увеличились до 1400 человек в день, а также отметил, что попытка вооруженного мятежа «никак не изменила отношение граждан к контрактной службе в зоне специальной военной операции». По его данным, за последнюю неделю контракты с армией подписали почти 10 000 человек.
24 июня президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам с судимостью проходить службу по контракту. Как отмечали авторы проекта закона, сейчас в России разрешен призыв на службу в рамках мобилизации лиц, имеющих судимость, за исключением совершивших преступления против половой неприкосновенности, осужденных за терроризм, государственную измену, шпионаж и ряд других тяжких и особо тяжких преступлений. Аналогичный подход предлагается применить к гражданам, имеющим судимость и желающим поступить на военную службу по контракту, во время мобилизации, военного положения или военного времени. Однако закон не касается совершивших тяжкие преступления.
В тот же день в России произошла попытка вооруженного мятежа. Тогда основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин совместно с бойцами компании взяли под контроль Ростов-на-Дону и направил свои колонны в сторону Москвы. К концу дня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК по деэскалации ситуации. Пригожин объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря, а возбужденное в отношении него уголовное дело о военном мятеже было прекращено.