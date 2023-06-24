Путин утвердил возможность призыва осужденных на службу в армию по контракту
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правовые гарантии и основания освобождения от уголовной ответственности для заключивших контракт о прохождении военной службы в период мобилизации, военного положения или в военное время. Документ 24 июня опубликован на официальном портале правовой информации.
Проект закона «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции» был внесен в Госдуму 13 июня депутатами Павлом Крашенинниковым и Ириной Панькиной, а также сенатором Андреем Клишасом. На следующий день он был одобрен в первом чтении, а уже 20 июня нижняя палата приняла его сразу во втором и третьем чтениях. 21 июня закон поддержали комитеты Совета Федерации.
Согласно инициативе, предлагается освободить от наказания тех, кто совершил преступления небольшой и средней тяжести, и тех, кто совершил преступления во время военной службы. Во втором чтении депутаты уточнили, на кого распространяются проектируемые нормы, а также прописали, кого нельзя освободить от наказания.
Первая категория, которая подлежит освобождению, – это люди, которые совершили преступления небольшой и средней тяжести. Кроме тех, кто обвиняется по ст. 205.2 (публичные призывы к терроризму), ст. 220 (незаконное обращение с ядерными материалами), ст. 221 (хищение ядерных материалов) и ст. 280 (призывы к сепаратизму) УК до вступления закона в силу.
Во второй категории находятся проходящие военную службу граждане, но в отношении которых ведется предварительное расследование (нет привязки к сроку вступления рассматриваемого законопроекта в силу). К третьей категории относятся осужденные, отбывшие наказание или условно-досрочно освобожденные, за исключением имеющих судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, либо за преступления, предусмотренные статьями УК за терроризм, госизмену, экстремизм (всего 22 статьи).
Ранее сегодня президент подписал закон о задержании за нарушение режима военного положения на 30 суток. Документом вводятся изменения в ч. 1 ст. 3.9 КоАП (административный арест) – после слов «режима чрезвычайного положения» добавят слова «режима военного положения». Помимо этого поправки предусматривают наказание для граждан в виде штрафа в размере от 500 до 1000 руб. или административный арест до 30 суток, для должностных лиц – штраф от 1000 до 2000 руб. или аналогичный по срокам арест за нарушение режима военного положения. Если нарушение совершено с использованием транспортного средства, то его конфискуют у владельца. Кодекс будет дополнен новой статьей 20.5 (1).