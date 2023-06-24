Путин утвердил возможность призыва осужденных на службу в армию по контракту

Ранее сегодня президент подписал закон о задержании за нарушение режима военного положения на 30 суток. Документом вводятся изменения в ч. 1 ст. 3.9 КоАП (административный арест) – после слов «режима чрезвычайного положения» добавят слова «режима военного положения». Помимо этого поправки предусматривают наказание для граждан в виде штрафа в размере от 500 до 1000 руб. или административный арест до 30 суток, для должностных лиц – штраф от 1000 до 2000 руб. или аналогичный по срокам арест за нарушение режима военного положения. Если нарушение совершено с использованием транспортного средства, то его конфискуют у владельца. Кодекс будет дополнен новой статьей 20.5 (1).