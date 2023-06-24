Газета
Политика

Путин подписал закон о задержании на 30 суток за нарушение военного положения

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал закон о задержании за нарушение режима военного положения на 30 суток. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Подписанным законом вводятся изменения в ч. 1 ст. 3.9 КоАП (административный арест), – после слов «режима чрезвычайного положения» добавят слова «режима военного положения».

Что представители власти заявили о происходящем c ЧВК «Вагнер»

Они призвали бойцов не поддерживать Евгения Пригожина

Помимо этого, поправки предусматривают наказание для граждан в виде штрафа в размере от 500 до 1000 руб. или административный арест до 30 суток, для должностных лиц – штраф от 1000 до 2000 руб. или аналогичный по срокам арест за нарушение режима военного положения. Если нарушение совершено с использованием транспортного средства, то его конфискуют у владельца. Кодекс будет дополнен новой статье 20.5 (1).

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин, автор поправок, рассказывал «Ведомостям», что поправки будут действовать в регионах, где введено военное положение.

19 октября 2022 г. Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях после их вхождения в состав России. Тогда Путин напомнил, что оно в этих регионах было введено еще до вхождения в состав России: «Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства».

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных