Путин подписал закон о задержании на 30 суток за нарушение военного положения

19 октября 2022 г. Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях после их вхождения в состав России. Тогда Путин напомнил, что оно в этих регионах было введено еще до вхождения в состав России: «Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства».