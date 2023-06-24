Путин подписал закон о задержании на 30 суток за нарушение военного положения
Президент России Владимир Путин подписал закон о задержании за нарушение режима военного положения на 30 суток. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Подписанным законом вводятся изменения в ч. 1 ст. 3.9 КоАП (административный арест), – после слов «режима чрезвычайного положения» добавят слова «режима военного положения».
Помимо этого, поправки предусматривают наказание для граждан в виде штрафа в размере от 500 до 1000 руб. или административный арест до 30 суток, для должностных лиц – штраф от 1000 до 2000 руб. или аналогичный по срокам арест за нарушение режима военного положения. Если нарушение совершено с использованием транспортного средства, то его конфискуют у владельца. Кодекс будет дополнен новой статье 20.5 (1).
Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Дмитрий Вяткин, автор поправок, рассказывал «Ведомостям», что поправки будут действовать в регионах, где введено военное положение.
19 октября 2022 г. Путин подписал указ о введении военного положения в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях после их вхождения в состав России. Тогда Путин напомнил, что оно в этих регионах было введено еще до вхождения в состав России: «Сейчас нам необходимо оформить этот режим уже в рамках российского законодательства».